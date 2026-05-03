"Nije bio nasilan ranije, nešto ga je sigurno isprovociralo": Podivljali slon ubio čovjeka, bacao automobile i čupao stabla

Dramatični snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje kako životinja prevrće automobil kao igračku, čupa drvo i uništava motocikle i drugu imovinu. Incident se dogodio u hramu u gradu Kidangur u Angamaliju, nedaleko od Kočija, piše Hindustan tajms .

Slon, po imenu Majanad Partasarati, doveden je iz Kolama u hram Kidangur Mahavišnu u Angamaliju preksinoć. Prema izvještajima, ubrzo nakon dolaska oslobodio se okova i postao nasilan. Snimak ga prikazuje kako podiže automobil Maruti Svift i više puta ga baca na zemlju, potpuno ga uništavajući. Takođe je snimljen kako vuče drvo koje je prethodno iščupao iz korena.

Vozač kamiona koji je prevozio slona poginuo je u nemiru. Žrtva, identifikovana kao Višnu iz Kolama, preminula je na licu mjesta dok je pokušavala da smiri uznemirenu životinju, saopštile su vlasti. Kropitelj slonove glave, Pradip, takođe je povrijeđen i prebačen je u bolnicu gde se oporavlja.

„Nije bio nasilan ranije. Nešto ga je sigurno isprovociralo“

Trebalo je nekoliko sati da se slon savlada i uhvati. Zvaničnici Šumske uprave pokušali su da ga zaustave prije nego što se premjestio iz hramovnog kompleksa u stambenu zonu. Više od dva sata nakon što je počelo divljanje, veterinar je upucao životinju strijelicom za smirivanje.

On May 1, the temple elephant ‘Mayyanad Parthasarathy’ went into musth and ran amok around 9:45 AM. It killed Vishnu (40), a lorry driver from Kollam who had transported the elephant. Mahout Pradeep was… pic.twitter.com/UAhw5T2CBI — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) May 2, 2026

Nakon što je udaren, slon je nakratko postao nemirniji i prevrnuo drugo vozilo unutar hrama. Postepeno se smirio, što je omogućilo ekipi Šumske uprave da mu veže zadnje noge i osigura ga konopcima vezanim za nekoliko drveća.

Osoba upoznata sa istorijom životinje rekla je lokalnoj televiziji da je slon u prošlosti učestvovao na čuvenom festivalu Trisur Puram i da je bio mirne prirode. „Ranije nije bio nasilan. Nešto ga je sigurno isprovociralo. Sada je smiren“, rekao je.

