"Nije bio nasilan ranije, nešto ga je sigurno isprovociralo": Podivljali slon ubio čovjeka, bacao automobile i čupao stabla

03.05.2026 16:00

Foto: Pexels/Photo by Kyle Miller

U indijskoj državi Kerala, hramovski slon je preksinoć podivljao, ubivši jednu osobu i ranivši drugu.

Dramatični snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje kako životinja prevrće automobil kao igračku, čupa drvo i uništava motocikle i drugu imovinu. Incident se dogodio u hramu u gradu Kidangur u Angamaliju, nedaleko od Kočija, piše Hindustan tajms .

Slon, po imenu Majanad Partasarati, doveden je iz Kolama u hram Kidangur Mahavišnu u Angamaliju preksinoć. Prema izvještajima, ubrzo nakon dolaska oslobodio se okova i postao nasilan. Snimak ga prikazuje kako podiže automobil Maruti Svift i više puta ga baca na zemlju, potpuno ga uništavajući. Takođe je snimljen kako vuče drvo koje je prethodno iščupao iz korena.

Vozač kamiona koji je prevozio slona poginuo je u nemiru. Žrtva, identifikovana kao Višnu iz Kolama, preminula je na licu mjesta dok je pokušavala da smiri uznemirenu životinju, saopštile su vlasti. Kropitelj slonove glave, Pradip, takođe je povrijeđen i prebačen je u bolnicu gde se oporavlja.

„Nije bio nasilan ranije. Nešto ga je sigurno isprovociralo“

Trebalo je nekoliko sati da se slon savlada i uhvati. Zvaničnici Šumske uprave pokušali su da ga zaustave prije nego što se premjestio iz hramovnog kompleksa u stambenu zonu. Više od dva sata nakon što je počelo divljanje, veterinar je upucao životinju strijelicom za smirivanje.

Nakon što je udaren, slon je nakratko postao nemirniji i prevrnuo drugo vozilo unutar hrama. Postepeno se smirio, što je omogućilo ekipi Šumske uprave da mu veže zadnje noge i osigura ga konopcima vezanim za nekoliko drveća.

Osoba upoznata sa istorijom životinje rekla je lokalnoj televiziji da je slon u prošlosti učestvovao na čuvenom festivalu Trisur Puram i da je bio mirne prirode. „Ranije nije bio nasilan. Nešto ga je sigurno isprovociralo. Sada je smiren“, rekao je.

