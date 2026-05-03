Uhapšen osumnjičeni za trovanje Hip kašica, tražio dva miliona evra

Austrijska policija izjavila je danas da je uhapsila 39-godišnjeg sumnjivca povezanog sa slučajem trovanja d‌ječijih kašica otrovom za štakore u, kako je rekao njemački proizvođač hrane, pokušaju iznude.

Pet "manipuliranih" staklenih teglica jednog tipa d‌ječije hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija.

Šesta staklenka, za koju se smatra da je u Austriji, još nije pronađena.

"Danas smo uspjeli uhapsiti sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca - rekao je portparol policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gd‌je je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.

Ranije su novine Kronen Zeitung prenijele da je muškarac uhapšen u pokrajini Salzburg, koja graniči sa Njemačkom.

I dok Hip (HiPP) nije otkrio detalje iznude, austrijske novine Di Pres izvijestile su ubrzo nakon što je otkriven slučaj da je elektronska pošta poslana HiPP-u u martu, u kojoj se tražilo dva miliona evra kroz šest dana, ali da kompanija nije primijetila poruku sve do dvije sedmice nakon roka.

Iz HiPP-a su rekli da je e-mail poslat na grupnu adresu koja se ne provjerava tako često.