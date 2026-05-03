Uhapšen osumnjičeni za trovanje Hip kašica, tražio dva miliona evra

03.05.2026 15:25

Ухапшен осумњичени за тровање Хип кашица, тражио два милиона евра
Foto: Printscreen/Youtube/JunkFoodTasterDotCom

Pet "manipuliranih" staklenih teglica jednog tipa d‌ječije hrane njemačkog proizvođača Hip (HiPP) sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija

Austrijska policija izjavila je danas da je uhapsila 39-godišnjeg sumnjivca povezanog sa slučajem trovanja d‌ječijih kašica otrovom za štakore u, kako je rekao njemački proizvođač hrane, pokušaju iznude.

Otrov za pacove pronađen u hrani za bebe!

Šesta staklenka, za koju se smatra da je u Austriji, još nije pronađena.

"Danas smo uspjeli uhapsiti sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca - rekao je portparol policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gd‌je je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.

Ranije su novine Kronen Zeitung prenijele da je muškarac uhapšen u pokrajini Salzburg, koja graniči sa Njemačkom.

Golman Nikola Jovanović doživio srčani udar, preminuo na putu do bolnice

I dok Hip (HiPP) nije otkrio detalje iznude, austrijske novine Di Pres izvijestile su ubrzo nakon što je otkriven slučaj da je elektronska pošta poslana HiPP-u u martu, u kojoj se tražilo dva miliona evra kroz šest dana, ali da kompanija nije primijetila poruku sve do dvije sedmice nakon roka.

Iz HiPP-a su rekli da je e-mail poslat na grupnu adresu koja se ne provjerava tako često.

