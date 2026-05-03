Uhapšen osumnjičeni za trovanje Hip kašica, tražio dva miliona evra

Austrijska policija izjavila je danas da je uhapsila 39-godišnjeg sumnjivca povezanog sa slučajem trovanja dječijih kašica otrovom za štakore u, kako je rekao njemački proizvođač hrane, pokušaju iznude.
Otrov za pacove pronađen u hrani za bebe!
Pet "manipuliranih" staklenih teglica jednog tipa dječije hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija.
Šesta staklenka, za koju se smatra da je u Austriji, još nije pronađena.
"Danas smo uspjeli uhapsiti sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca - rekao je portparol policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gdje je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.
Ranije su novine Kronen Zeitung prenijele da je muškarac uhapšen u pokrajini Salzburg, koja graniči sa Njemačkom.
I dok Hip (HiPP) nije otkrio detalje iznude, austrijske novine Di Pres izvijestile su ubrzo nakon što je otkriven slučaj da je elektronska pošta poslana HiPP-u u martu, u kojoj se tražilo dva miliona evra kroz šest dana, ali da kompanija nije primijetila poruku sve do dvije sedmice nakon roka.
Iz HiPP-a su rekli da je e-mail poslat na grupnu adresu koja se ne provjerava tako često.
