Eksplozija u Austriji, ranjeno petoro djece

03.05.2026 13:48

Експлозија у Аустрији, рањено петоро дјеце

Petoro djece uzrasta između 10 i 14 godina ranjeno je u eksploziji za vrijeme kampovanja u sjevernoj Austriji, saopštila je policija.

Iz policije su naveli da je eksplodirala "ratna relikvija" koja se nalazila ispod njihove logorske vatre.

Za sada nije poznata težina povreda djece, koja su prebačena u dječiju bolnicu u obližnjem gradu Lincu.

Nakon eksplozije, koja se dogodila sinoć, policija je pregledala susjedno ložište i pronašla još jedan predmet sa eksplozivom koji su takođe opisali kao "ratnu relikviju".

Jedinica za deaktiviranje bombi je pozvana da se pozabavi eksplozivnim predmetima.

"U toku je istraga kako bi se utvrdilo kako su se ratne relikvije našle ispod logorske vatre", navedeno je u policijskom saopštenju.

Nesreća se dogodila u području sela Sankt Osvald kod Frajštata, gdje organizovane omladinske grupe često kampuju. Djeca su bila dio grupe koja je došla iz drugog dijela iste pokrajine Gornje Austrije.

Iako se bombe iz Drugog svjetskog rata još uvijek otkrivaju u Austriji, posebno tokom iskopavanja za građevinske radove, nesreće poput ovih su rijetke.

