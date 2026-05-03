Eksplozija u Bristolu: Ima mrtvih, stanovništvo hitno evakuisano

03.05.2026 13:09

Dvije osobe su poginule, a stanovnici su evakuisani nakon što je eksplozija potresla stambeno naselje Bristolu u Engleskoj.

Policija i hitne službe odmah su upućene na lice mjesta nakon što je jutros oko 6:30 sati prijavljena eksplozija na adresi u ulici Sternkort Roud u Bristolu.

Uzrok incidenta tretira se kao "sumnjiv" i proglašena je velika vanredna situacija, saopštila je policija Avona i Somerseta.

Policijska blokada i dalje je na snazi na mjestu događaja u području Frenčeja dok hitne službe reaguju.

Policija je potvrdila da su dvije odrasle osobe tragično stradale na adresi u Sternkort Roudu, a njihove porodice su obaviještene.

