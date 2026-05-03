Zurofu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

Autor:ATV
Komentari:0
Direktoru Centra "Simon Vizental" Efraimu Zurofu danas je u Jerusalimu uručen počasni doktorat koji mu je dodijelio Univerzitet u Banjaluci.
Počasni doktorat Zurofu za izuzetan doprinos u širenju istine dodijelio je Senat Univerziteta u Banjaluci na inicijativu rektora Radoslava Gajanina.
Doktorat je Zurofu uručio ambasador BiH u Izraelu Duško Kovačević.
Ovom prilikom Zurof je govorio o ustaškom logoru Jasenovac kao o Aušvicu Balkana.
"Jedinstven istorijski događaj", napisao je na Instagramu direktor Arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović.
On je dodao da je Zurof govorio i o knjizi Arhiva Vojvodine "Ustaška zverstva", koja je postala sastavni dio njegove biblioteke
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
16
15
16
12
16
06
16
00
15
53
Trenutno na programu