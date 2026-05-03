Zurofu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

Direktoru Centra "Simon Vizental" Efraimu Zurofu danas je u Jerusalimu uručen počasni doktorat koji mu je dodijelio Univerzitet u Banjaluci.

Počasni doktorat Zurofu za izuzetan doprinos u širenju istine dodijelio je Senat Univerziteta u Banjaluci na inicijativu rektora Radoslava Gajanina. View this post on Instagram A post shared by Nebojša Kuzmanović (@nebojsakuzmanovic62) Doktorat je Zurofu uručio ambasador BiH u Izraelu Duško Kovačević. Ovom prilikom Zurof je govorio o ustaškom logoru Jasenovac kao o Aušvicu Balkana. "Jedinstven istorijski događaj", napisao je na Instagramu direktor Arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović. On je dodao da je Zurof govorio i o knjizi Arhiva Vojvodine "Ustaška zverstva", koja je postala sastavni dio njegove biblioteke

