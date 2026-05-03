Kako je za Avaz potvrdio Armin Tutundžić, otac osmogodišnjeg d‌ječaka, ovaj događaj se desio 19. aprila 2026. u vrijeme akšam-namaza, oko 19.30 sati, u Novopazarskoj ulici, u Novom Sarajevu.

Masnica na nozi

"Dijete svaki dan ide u džamiju. Propratimo dijete, on uđe u džamiju i bude s džematlijama. Dan poslije, došao sam s posla i supruga mi je rekla da mu pogledam nogu. Vidio sam masnicu, možda deset centimetara, baš čudnog oblika, ravno ocrtana. Mislio sam da su u školi neki problemi. Pitao sam dijete i rekao mi je da je pao. Pitam ga: „Gđe si pao?“, kaže mi: „Ne znam, ne mogu se sjetiti“. Rekao sam mu: „Nemoj me zezati, nećemo dalje razgovarati, dok mi ne kažeš šta je bilo“. Rekao mi je da je pao u dvorištu ispod kuće. Ne vjerujem mu, jer je sa desne strane butine ta modrica", rekao je Tutundžić.

Dodao je da mu je dijete kasnije kazalo da ga je udario muškarac kaišem.

"U džamiji je dijete udario kaišem. Ja ne mogu da vjerujem. Ja znam te ljude", rekao nam je sagovornik, navodeći kako mu je taj muškarac komšija.

Tutundžić je više puta ispitivao sina šta se dogodilo.

"Kazao mi je da je izvukao kaiš iz pantola i išibao me. Odmah sam otišao do hodže – izjavio je Tutundžić, koji je efendiju upitao da li je bio na akšam", namazu, što mu je ovaj potvrdio.

Bez reakcije prisutnih

Efendija je potvrdio da je muškarac udario dijete, te da je muškarac ustao usred namaza, izvukao kaiš i dijete je počelo bježati i plakati, ali ga je, kako dodaje Tutundžić, taj komšija sustigao, pa ga je navodno više puta udario i fizički ga izbacio iz džamije. Tutundžić je dodao da nije razgovarao s komšijom i da ga je zaboljelo što niko nije spriječio napad na njegovo dijete.

"Toliko se brzo odigralo da niko nije stigao reagovati. Možda su i oni bili šokirani", istakao je Tutundžić, koji je slučaj prijavio policiji 20.04.2026. te kako dodaje, pet osoba je potvrdilo da je njegov komšija udario dijete.

Tutundžić je dodao da je šokiran i da je dijete povjeravao tim ljudima, džematlijama.

"Okupile su se komšije nakon toga i jedan je izjavio da je njegovog unuka udario prije deset godina isti čovjek u džamiji. Taj momak je danas tinejdžer i nikad više od tada nije ušao u tu džamiju. Ja stanujem ovd‌je pet godina, a ovaj komšija mislim da ima 70 godina", izjavio je.

Tutundžić je za „Dnevni avaz“ dodao da se nakon ovoga desio još jedan incident u prošlu subotu u 10.30 sati kada je d‌ječak izašao s majkom ispred kuće. Majka je ušla u garažu da izvuče vozilo, a d‌ječak je stajao da pričeka.

"U tom momentu je naišao Ferhat Atović, čovjek koji ga je izudarao u džamiji, te zaustavio svoje vozilo, misleći da je d‌ječak sam. Zaprijetio je da će ga ubiti i opsovao mu majku, ne znajući da to majka sve gleda iz garaže. Nakon što je majka jako pritisnula sirenu, isti se trznuo te divljački startao s vozilom i otišao s lica mjesta. D‌ječak je i taj dan doživio traumu te je plakao duži period. Majka je odmah otišla u prostorije MUP-a Novo Sarajevo te podnijela prijavu. Mi stvarno ne znamo šta da radimo, dijete je bez ikakve zaštite. Ja sam taj dan bio na poslu i nisam mu mogao pomoći", zaključio je Armin Tutundžić za „Dnevni avaz“.

Osumnjičeni ispitan

"Zaprimljena je prijava, saslušani svjedoci, ispitan osumnjičeni. Po kompletiranju materijala bit će podnijet izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu laka tjelesna povreda protiv A. F. (1948) iz Sarajeva", potvrđeno je za portal “Avaza” iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 24. aprila 2026. godine.