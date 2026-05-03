U ulici Rade Uhlika u tuzlanskom naselju Miladije sinoć se desio zločin kakav se dugo ne pamti u Tuzli.
Elvis Selimović je ubio svog brata Eldina Selimovića, a onda pobjegao s lica mjesta.
Pripadnici Specijalne jedinice MUP-a TK uhapsili su ga rano jutros i on je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gdje se vrši kriminalistička obrata.
Elvis je ubio svog brata iz vatrenog oružja, a uprkos brzoj reakciji SHMP Doma zdravlja Tuzla, za Eldina nije bilo spasa.
Prisutne su jake policijske snage, a uviđaj i dalje traje, javlja Avaz
