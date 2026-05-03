Ovo je Eldin kojeg je hladnokrvno ubio brat, zbog Elvisa prije 2 godine bio blokiran grad

Velika tragedija pogodila je sinoć Tuzlu. Elvis Selimović iz ovog grada osumnjičen je da je ubio svog brata Eldina Selimovića.

Sve se desilo kasno sinoć, a Elvis je jutros uhapšen i sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP TK, gdje se vrši kriminalistička obrada.

Elvis Selimović je osumnjičen da je iz vatrenog oružja pucao na svog brata. Brzo je na lice mjesta izašla ekipa SHMP Doma zdravlja Tuzla, ali za Eldina nije bilo spasa.

Uviđaj ovog jezivog ubistva i dalje traje. Njime rukovodi dežurni tužilac Tužilaštva TK, a vrše ga istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK.

Ubica od ranije poznat policiji

Elvis Selimović (44) je od ranije poznat policiji, zbog nasilničkog ponašanja i prodaje droge.

Zbog prodaje droge, obojica su bili uhapšeni 2011. godine.

Inače, Elvis Selimović prije dvije godine se našao u fokusu tuzlanske javnosti, a nakon što je boravkom na privremenom dopustu iz zatvora pijan prijetio policiji i ugrožavao građane.

On je tada iz automobila marke Ford prvenstveno ispalio nekoliko hitaca, nakon čega je nastavio divljanje po cesti, a tom prilikom je oštetio nekoliko vozila.Na krajuse zaustavio na jednoj benzinskoj pumpi u Miladijama te je u bijeg krenuo pješke.

U nadi da će umaći policiji, Selimović je ušao u nepristupačan dio naselja, obraslog u korov, međutim on je lociran i uhapšen.

Elvis Selimović uhapšen 2024.

Policijski službenici su ga iz jednog kombija, bez odjeće, prebacili u drugo vozilo.