Novi haos u FBiH: U pucnjavi ubijen muškarac, "radilo" automatsko oružje!

Autor:ATV
Komentari:0
Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u naselju Miladije u Tuzli, potvrđeno je iz policije.
.Kako su rekli iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pucnjava se dogodila u subotu oko 22:45 sati, a tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kliks, pucnjavi je prethodila svađa između dvije muške osobe.
Tom prilikom je došlo do upotrebe automatskog oružja, a usljed zadobijenih povreda jedan muškarac je smrtno stradao.
Uviđaj su na mjestu događaja izvršili službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.
Više informacija o ovom događaju će biti poznato naknadno.
