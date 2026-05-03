Logo
Large banner

Novi haos u FBiH: U pucnjavi ubijen muškarac, "radilo" automatsko oružje!

Autor:

ATV
03.05.2026 07:51

Komentari:

0
Нови хаос у ФБиХ: У пуцњави убијен мушкарац, "радило" аутоматско оружје!
Foto: ATV BL

Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u naselju Miladije u Tuzli, potvrđeno je iz policije.

.Kako su rekli iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pucnjava se dogodila u subotu oko 22:45 sati, a tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kliks, pucnjavi je prethodila svađa između dvije muške osobe.

Tom prilikom je došlo do upotrebe automatskog oružja, a usljed zadobijenih povreda jedan muškarac je smrtno stradao.

Uviđaj su na mjestu događaja izvršili službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.

Više informacija o ovom događaju će biti poznato naknadno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuzla

Tuzlanski kanton

Pucnjava

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Србија

Srbija

Kraj drame: Pronađena Dunja (15) iz Novog Sada

10 h

0
Трагедија на Скадарском језеру: Једна особа страдала, за другом се трага

Region

Tragedija na Skadarskom jezeru: Jedna osoba stradala, za drugom se traga

11 h

0
Нови детаљи: Прусац дочекао Годињак испред стана, тукао је, везао траком, а када је кренула за д‌јететом упуцао је

Hronika

Novi detalji: Prusac dočekao Godinjak ispred stana, tukao je, vezao trakom, a kada je krenula za d‌jetetom upucao je

13 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo; Ovako su majka i sin Olgica (50) i Kosta (20) pripremali ubistvo

16 h

0

Više iz rubrike

Нови детаљи: Прусац дочекао Годињак испред стана, тукао је, везао траком, а када је кренула за д‌јететом упуцао је

Hronika

Novi detalji: Prusac dočekao Godinjak ispred stana, tukao je, vezao trakom, a kada je krenula za d‌jetetom upucao je

13 h

0
Тужилаштву КС предат монструм Тарик Прусац: Убио Елму Годињак, па отео д‌јевојчицу и одвео је на ћевапе

Hronika

Tužilaštvu KS predat monstrum Tarik Prusac: Ubio Elmu Godinjak, pa oteo d‌jevojčicu i odveo je na ćevape

14 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Nova tragedija u BiH: Radnik pao s krova i poginuo

16 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo; Ovako su majka i sin Olgica (50) i Kosta (20) pripremali ubistvo

16 h

0

  • Najnovije

08

35

Strajin Nedović za ATV: Istorijska pobjeda nad Crvenom zvezdom, ne snosimo krivicu za nesportske scene

08

34

U Srpskoj rođeno 12 beba; Šest dječaka i šest djevojčica

08

30

ATV jutro, 03.05.2026.

08

29

Veliki preokret Filadelfije, Boston završio učešće u plej-ofu NBA

08

29

Danas pretežno sunčano i toplo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner