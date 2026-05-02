Logo
Large banner

Nova tragedija u BiH: Radnik pao s krova i poginuo

Autor:

ATV
02.05.2026 16:31

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

U Sarajevu je danas došlo do nesreće u kojoj je život izgubio radnik nakon pada s krova tokom izvođenja građevinskih radova.

"Oko 14.35 sati obaviještena je PU Novo Sarajevo da je u ulici Humska prilikom izvođenja radova na krovu kuće došlo do pada sa visine i povređivanja radnika. Tim Hitne pomoći je povrijeđenog transportovao na KCUS, gdje je u 15.50 sati konstatovana smrt", potvrđeno je iz MUP-a KS

.

Uviđajem će rukovoditi dežurni tužilac, a obaviće ga pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

16

57

16

43

16

37

16

34

16

31

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner