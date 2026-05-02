Nova tragedija u BiH: Radnik pao s krova i poginuo

U Sarajevu je danas došlo do nesreće u kojoj je život izgubio radnik nakon pada s krova tokom izvođenja građevinskih radova.
"Oko 14.35 sati obaviještena je PU Novo Sarajevo da je u ulici Humska prilikom izvođenja radova na krovu kuće došlo do pada sa visine i povređivanja radnika. Tim Hitne pomoći je povrijeđenog transportovao na KCUS, gdje je u 15.50 sati konstatovana smrt", potvrđeno je iz MUP-a KS
Uviđajem će rukovoditi dežurni tužilac, a obaviće ga pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
