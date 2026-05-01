Poznat identitet ubijene novinarke (41) u Sarajevu

U sarajevskom naselju Dobrinja danas je ubijena novinarka Elma Godinjak (41). Za njeno ubistvo se sumnjiči njen suprug Tarik Prusac (49) s kojim je bila u postupku brakorazvodne parnice.
Do ubistva je došlo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, a Tarik Prusac se nakon ubistva udaljio s mjesta zločina s petogodišnjim djetetom.
Velika policijska akcija potrage nastavljena je sa Dobrinje na Darivi, gdje je uočen automobil u kojem je bio Prusac.
Nakon nekoliko sati je priveden, a dijete je, kako je potvrđeno iz MUP KS, nepovrijeđeno, piše Kliks.
Uviđaj na mjestu zločina i dalje traje, a po njegovom okončanju će biti poznato više informacija.
