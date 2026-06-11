Privedena dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice

Kancelarija za KiM saopštila je danas da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je, nakon višesatnih iskaza u policiji, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Riječ je o Negovanu Vasiću, direktoru OŠ "Bratstvo" iz sela Strezovce i Draganu Krstiću, direktoru OŠ "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice.

- Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije pod punim naoružanjem prvo su upali u porodične domove direktora, vršeći pretres što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno djece, da bi potom upali i u školu "Bratstvo" odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju - navodi se u saopštenju.

Kancelarija za KiM je istakla da je ta akcija dio osvete Aljbina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima održanim prošle nedjelje.

- Ova akcija predstavlja odmazdu režima Aljbina Kurtija zbog odličnog rezultata Srpske liste na nedjeljnim izborima i posebno, lošeg rezultata Kurtijevog miljenika Rašića u Kosovskoj Kamenici kojima je jedini politički cilj protjerivanje, hapšenje i zastrašivanje čestitih Srba koje nisu i ne mogu da natjeraju da za njih rade i glasaju - navodi se.

Iz Kancelarije za KiM su naglasili da tzv. kosovska policija nema šta da traži u srpskim školama niti tu ima ikakve ingerencije.

- Današnjom demonstracijom sile režim u Prištini pokušava da kriminalizuje poštene Srbe i unese nemir i strah među sve čestite Srbe u Kosovskom Pomoravlju - ističu iz Kancelarije za KiM.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahtjeva da se uhapšeni direktori puste na slobodu i da se prestane sa pritiscima na srpski narod.

- Nema te sile i prisile kojom Kurti i njegov sluga Rašić mogu da opravdaju svoj izborni debakl u svim srpskim sredinama - poručuju iz Kancelarije za KiM, a prenosi Tanjug.