Privedena dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice

Autor:ATV
Komentari:0
Kancelarija za KiM saopštila je danas da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je, nakon višesatnih iskaza u policiji, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.
Riječ je o Negovanu Vasiću, direktoru OŠ "Bratstvo" iz sela Strezovce i Draganu Krstiću, direktoru OŠ "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice.
- Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije pod punim naoružanjem prvo su upali u porodične domove direktora, vršeći pretres što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno djece, da bi potom upali i u školu "Bratstvo" odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju - navodi se u saopštenju.
Kancelarija za KiM je istakla da je ta akcija dio osvete Aljbina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima održanim prošle nedjelje.
- Ova akcija predstavlja odmazdu režima Aljbina Kurtija zbog odličnog rezultata Srpske liste na nedjeljnim izborima i posebno, lošeg rezultata Kurtijevog miljenika Rašića u Kosovskoj Kamenici kojima je jedini politički cilj protjerivanje, hapšenje i zastrašivanje čestitih Srba koje nisu i ne mogu da natjeraju da za njih rade i glasaju - navodi se.
Iz Kancelarije za KiM su naglasili da tzv. kosovska policija nema šta da traži u srpskim školama niti tu ima ikakve ingerencije.
- Današnjom demonstracijom sile režim u Prištini pokušava da kriminalizuje poštene Srbe i unese nemir i strah među sve čestite Srbe u Kosovskom Pomoravlju - ističu iz Kancelarije za KiM.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahtjeva da se uhapšeni direktori puste na slobodu i da se prestane sa pritiscima na srpski narod.
- Nema te sile i prisile kojom Kurti i njegov sluga Rašić mogu da opravdaju svoj izborni debakl u svim srpskim sredinama - poručuju iz Kancelarije za KiM, a prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
5 h0
Srbija
12 h0
Republika Srpska
3 d2
Srbija
3 d0
Srbija
5 h0
Srbija
9 h0
Srbija
9 h0
Srbija
10 h0
Najnovije
23
07
23
01
22
25
22
11
21
56
Trenutno na programu