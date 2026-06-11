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Razbijen prozor na srpskoj ambulanti u selu Staro Gracko

Autor:

ATV
11.06.2026 11:34

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Разбијен прозор. Поред прозора на дрвеној површини видљиви су комади стакла.
Foto: Pexels/Juan C. Palacios

Na srpskoj ambulanti u selu Staro Gracko noćas je razbijen prozor i pričinjena materijalna šteta, saopštila je Kancelarija za KiM.

Rasuto staklo i napravu kojom je izvršen napad jutros su zatekli medicinska sestra i portir po dolasku na posao.

Šteta na ambulanti biće sanirana u najkraćem roku, navodi Kancelarija za KiM.

Ambulanta u Starom Gracku pruža zdravstvene usluge za nekoliko desetina srpskih porodica koje su ostale da žive u toj srpskoj enklavi i od velikog im je značaja u pružanju primarne zdravstvene zaštite.

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Zbog toga, kako se navodi, ovakav napad na ambulantu predstavlja i napad na opstanak srpskog naroda u ovoj enklavi u kojoj su Srbi strašno postradali 1999. godine kada je mučki ubijeno 14 žitelja

"Srbi u ovom mjestu su opravdano uplašeni i zabrinuti za svoju bezbjednost i svaki incident prema njima mora se tretirati sa najvećom ozbiljnošću, a bez sumnje ovakvim incidentima prethodi antisrpska retorika režima u Prištini, nekažnjavanje odgovornih za prethodne incidente, kao i nedaekvatno reagovanje međunarodne zajednice koja ovakve napade na Srbe i njihove ustanove ne posmatra sa dužnom pažnjom", ukazuje Kancelarija za KiM, prenosi Sputnjik.

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Kosovo i Metohija

ambulanta

Vandalizam

prozori

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