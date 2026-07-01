Fenomen na nebu iznad Istre: Kako se formirao i šta nagovještava?

Iznad Istre je snimljen pravi meteorološki fenomen. Naime, građani su svjedočili nesvakidašnjem prizoru na nebu čije fotografije su preplavile društvene mreže.

Iznad obližnjeg horizonta formirao se kolosalni oblak savršenog geometrijskog oblika, koji je iz daljine izgledao poput goleme nebeske gljive ili pak golemog svemirskog broda.

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Dok su prolaznici u marinama i s gradskih ulica s divljenjem fotografisali ovaj rijedak kadar, riječ je zapravo o zreloj fazi jednog od najmoćnijih atmosferskih fenomena, u stručnoj literaturi poznatog kao Cumulonimbus incus, odnosno kumulonimbus s nakovnjem, piše morski.hr.

"Kako se nakovanj kumulonimbusa iznad središnje Istre 'razbio' u stratosferu, vjerovatno je išao i do 12 km visine. Fascinantno", prenosi ovaj portal.

Ovaj impresivni nebeski krug nastaje kada se snažne uzlazne struje toplog i vlažnog vazduha naglo podignu visoko u atmosferu, noseći sa sobom goleme količine vlage direktno prema ivici stratosfere. Kada taj siloviti uspon dostigne stabilan sloj vazduha poznat kao tropopauza, on nailazi na nevidljivu barijeru koja djeluje poput čvrstog poklopca i onemogućuje dalje okomito širenje.

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Nemajući kuda, vazdušna masa i vlaga počinju se naglo i silovito širiti vodoravno u svim smjerovima, stvarajući tako savršeno ravan i raširen vrh koji izgledom podsjeća na masivni kovački nakovanj. Iz daljine se jasno može uočiti sam motor ove oluje u obliku proključalog središnjeg tornja, dok se široke, blještavo bijele ivice sastoje od milijardi kristalića leda koji stvaraju vlaknastu i glatku teksturu na sunčevoj svjetlosti.

Iako s udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara ovaj oblak djeluje potpuno mirno, hipnotizirajuće i nadasve fascinantno, on zapravo predstavlja generator lokalnog nevremena. Dok su posmatrači uživali u čistom plavom nebu i toplom ljetnom danu, direktno ispod masivnog središta ovog nebeskog diva vjerovatno su se odvijali intenzivni pljuskovi i grmljavina, a nerijetko i lokalna pojava grada.