Velika zapljena u Zagrebu: Oduzeti testosteroni i steroidi

Policija u Zagrebu je u saradnji sa Carinskom upravom zaplijenila 400 kilograma testosterona, steroida i anastrozola, zabranjenih supstanci u sportu.

Policija je navela da sprovodi krivičnu istragu protiv za sada nepoznatog počinioca ili više njih zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa supstanci zabranjenih u sportu, prenosi Hina.

Tokom istrage pronađeno je 332 kilograma testosterona, 66 kilograma steroida, dva kilograma anastrozola i 26.872 komada testosterona u ampulama.

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Prema saopštenju, policija je operativnim radom i pretresom poštanske pošiljke, koja se nalazila u prostorijama trgovačkog preduzeća na Peščenici, potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke nije odgovarala sadržaju i da je počinilac nabavio velike količine anaboličkih steroida radi dalje preprodaje krajnjim potrošačima.

Hrvatska policija je navela da je Opštinskom krivičnom državnom tužilaštvu u Zagrebu podnijeta krivična prijava, kao i da se istraga nastavlja.

(Tanjug)