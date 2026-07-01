Patnja dijaliznih pacijenata iz Nevesinja: U pokvarenom kombiju bez klime idu po spas

Dijalizni pacijenti iz Nevesinja su na mukama. Spas za život traže u trebinjskoj Bolnici, jer u nevesinjskoj ne postoji Dijalizni centar.

Tri puta sedmično njih osmoro u kombiju bez klime u oba pravca pređu blizu 200 kilometara. Svoju patnju danas su ispričali našem Bojanu Nosoviću.

Žive muke i prava patnja, tako svoje stanje za ATV opisuju dijalizni pacijenti iz Nevesinja.

Tri puta sedmično na dijalizu dolaze u Trebinje, u starom vozilu bez klime provedu po četiri sata. Kažu i lakše i duže bi se živjelo kada bi bila dijaliza u Nevesinju ili kada bi makar dobili uslovno vozilo

"Loš je put, loše auto i ne može se to izdržati. Jadni smo i čemerni kada se vraćamo poslije dijalize, opadne pritisak i dođeš kući držiš se za zid dok uđeš u kuću", rekla dijalizni pacijent iz Nevesinje Stana Ivanišević.

"Nama ljudi u autu umiru, evo nedavno nam je jedan član u autu u Bileći umro", kazala dijalizni pacijent iz Nevesinje Momčilo Čalija.

Ilija je bez noge, ovo je kaže patnja. Već sedam godina je na dijalizi.

"Kako izgleda dolazak iz Nevesinja u Trebinje? Crn i žalostan, težak, put je loš a najgore je što bih ja morao imati i auto za ovo da ležim", kazao je dijalizni pacijent iz Nevesinje Ilija Govedarica.

Ovih osam ljudi u pet ujutru krene iz Nevesinja, prođu pored bolnice je tamo nema Dijaliznog centra. Godinama se o tome priča. Direktor je godinama i obećavao.

"Nažalost, mi izađemo preko vrata i tu je sva priča završena. Imamo sve uslove u Nevesinju, prostor planiran za Dijalizni centar, imamo sada priliku kada pređemo u novu trebinjsku Bolnicu, ostaju ovi aparati koje mi sada koristimo ovdje u staroj, mogli bi da iskoristimo te aparate i prebacimo gore. Samo je pitanje zainteresovanosti onih koji odlučuju o nama", kazao je dijalizni pacijent iz Nevesinje Momčilo Čalija.

Obećanja za novo auto je bilo iz resornog ministarstva, plan je bio da oko 50.000 dobiju iz raspodjele sredstava Igara na sreću. Sreća ove ljude nije pogledala.

Ovo je vozilo kojim dolaze Nevesinjci, staro je i dotrajalo. Prešlo je više od 600,000 kilometara. Zna se desiti da stane u sred puta.

U nevesinjskom opštinskom budžetu je 50,000 planirano za ovo vozilo, pričaju nam pacijenti. Posebno ih je zaboljelo to što su ovih dana čuli da menadžment Bolnice u Nevesinje planira kupiti modernu limuzinu vrijednu oko 90.000 maraka.