Željko Tepavčević podnio ostavku na sve funkcije u DNS-u

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dosadašnji predsjednik Opštinskog odbora DNS-a Gacko, Željko Tepavčević, podnio je neopozivu ostavku na mjesto predsjednika OO DNS Gacko, kao i na članstvo u svim organima stranke.
U obrazloženju ostavke naveo je da je u politiku ušao 2020. godine sa željom da doprinese razvoju Gacka i poboljšanju položaja građana, ali da je razočaran političkim ambijentom i porukama koje se šalju mladim ljudima.
Tepavčević ističe da odluku donosi iz ličnih razloga i vlastitih uvjerenja, naglašavajući da ostavka nije rezultat nesporazuma niti bilo kakvih pritisaka. Dodao je da će i ubuduće nastaviti da doprinosi zajednici kroz građanski, a ne politički aktivizam.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
10 h0
Gradovi i opštine
21 h0
Gradovi i opštine
21 h0
Najnovije
17
47
17
46
17
34
17
30
17
28
Trenutno na programu