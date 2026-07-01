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Željko Tepavčević podnio ostavku na sve funkcije u DNS-u

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 14:57

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Бивши предсједник Општинског одбора ДНС-а Гацко, Жељко Тепавчевић на конференцији за медије
Foto: Screenshot/Youtube

Dosadašnji predsjednik Opštinskog odbora DNS-a Gacko, Željko Tepavčević, podnio je neopozivu ostavku na mjesto predsjednika OO DNS Gacko, kao i na članstvo u svim organima stranke.

U obrazloženju ostavke naveo je da je u politiku ušao 2020. godine sa željom da doprinese razvoju Gacka i poboljšanju položaja građana, ali da je razočaran političkim ambijentom i porukama koje se šalju mladim ljudima.

Tepavčević ističe da odluku donosi iz ličnih razloga i vlastitih uvjerenja, naglašavajući da ostavka nije rezultat nesporazuma niti bilo kakvih pritisaka. Dodao je da će i ubuduće nastaviti da doprinosi zajednici kroz građanski, a ne politički aktivizam.

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Tagovi :

Željko Tepavčević

DNS

Gacko

ostavka

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