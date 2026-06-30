Teslićani se snalaze kako znaju i umiju: "Nema vode, postaje nepodnošljivo"

Deseti dan smo bez vode. Temperature su ekstremno visoke. Ovo postaje nepodnošljivo. Tako za ATV pričaju mještani teslićkog naselja Vukovača 1 koje broji oko 60 domaćinstava.

"Situacija je katastrofalna. Ali nije ovo prva godina, ovo je zadnjih niz godina. Ovo se ponavlja iz godine u godinu. Bez vode smo non-stop. Samo su nam jednom dovezli cisternu sa tehničkom vodom", rekla je Maja Đurić, naselje Vukovača 1, MZ Đulići, Teslić.

"Ja ima par dana zovem znači, imam brojeve, niko se živ iz Vodovoda ne javlja. Stalno je linija zauzeta. (REZ)04:39 Katastrofalno je stanje, vode nema već deset dana", rekao je Goran Stević, naselje Vukovača 1, MZ Đulići, Teslić.

Mještani se snalaze kako znaju i umiju. Vodu za piće kupuju, a vodu za higijenu donose u kantama, odakle ko može. Kažu i da noću dežuraju, jer voda ponekad dođe tek oko dva sata poslije ponoći, i to na kratko. Tada iskoriste priliku da se okupaju.

"Nas ima sedmoro. Imaju mala djeca,troje djece, jedno ima dvije godine. Teško je radi lične higijene radi kupanja najteže. Ne možeš buditi dijete u dva sata ujutro nekad dođe voda da probudim dijete da okupamo", rekao je Nenad Đurić, naselje Vukovača 1, MZ Đulići, Teslić.

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U naselju, na oko 4 kilometra od centra Teslića, podsjećaju da su mještani ličnim sredstvima učestvovali u izgradnji vodovodne mreže još prije 22 godine. Sve je funkcionisalo odlično do posljednjih par godina.

"Ne razumijem ove koji vode vodovod da ne naprave plan redukcija. Sve gradske praonice imaju vodu, a da se ovdje ne može napraviti da znamo da imamo dva tri sata vodu, da uradimo ličnu higijenu, da mašine odrade pranje prljavog veša i sve što treba", rekao je Miroslav Lazić, naselje Vukovača 1, MZ Đulići, Teslić.

U teslićkom Vodovodu kažu da su sanirali kvarove. I to ne jedan, već tri. U ovo naselje stiže voda. Dodaju i da je vodosnabdijevanje na području Teslića otežano zbog povećane potrošnje i učestalih kvarova.

"Ekipe preduzeća su kontinuirano na terenu i rade na otklanjanju kvarova, kao i stabilizaciji sistema vodosnabdijevanja. Kvarovi se dešavaju pucanjem starih cijevi na pojedinim dijelovima stare mreže radi naglih promjena pritiska u sistemu i ti se kvarovi pojačanom dinamikom otklanjaju", saopšteno je iz PKD "RAD" a.d.

A ljeto je tek počelo. Očekuje se i dolazak većeg broja Teslićana iz inostranstva, pa će potrošnja vode biti i veća. Rašće i temperatura. U teslićkom vodovodu uvjeravaju da su u stalnom kontaktu sa Gradskom upravom. Zajedno donose planske mjere i aktivnosti sa ciljem sanacije i unapređenja sistema vodosnabdijevanja.