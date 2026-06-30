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U Trebinju izmjerena najviša temperatura za jun u posljednjih 26 godina

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 13:37

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У Требињу измјерена највиша температура за јун у посљедњих 26 година
Foto: ATV

U Trebinju je danas izmjereno 39,6 stepeni Celzijusovih u hladu, što je maksimalna temperatura za jun od 2000. godine, izjavio je Srni Predrag Palikuća iz trebinjske Meteorološke stanice.

Palikuća je rekao da je ova temperatura zabilježena oko 12.30 časova, što znači da bi u ostatku dana mogla da pređe 40 stepeni Celzijusovih.

On je naveo da je u junu u Trebinju zabilježeno čak 29 ljetnih dana sa temperaturom koja je prelazila 25 stepeni Celzijusovih, kao i 18 tropskih dana sa temperaturom višim od 30.

"U junu je zabilježeno sedam dana sa padavinama, a ukupna količina kiše koja je pala iznosi 45,2 litra po metru kvadratnom, što je ispod prosjeka", naveo je Palikuća.

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