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Stanje na požarištu u Popovom polju stabilno, jedan krak požara i dalje aktivan

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 09:24

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Пожар Попово поље
Foto: ATV

Stanje na požarištu u Popovom polju trenutno je stabilno, potvrdio je za ATV komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, Dejan Kašiković.

Kako je naveo, tokom jutra obavljen je obilazak požarišta, a krak požara koji se širio prema Grmljanima u potpunosti je ugašen.

S druge strane, krak požara prema Bobanskim Raptima i dalje je aktivan, ali je pod stalnim nadzorom vatrogasnih ekipa kako bi se spriječilo njegovo dalje širenje.

„Jutros smo obišli požarište u Popovom polju. Stanje je trenutno stabilno. Krak požara prema Grmljanima je ugašen, dok je krak prema Bobanskim Raptima i dalje aktivan, ali je pod stalnim nadzorom kako bi se spriječilo njegovo dalje širenje. Nastavljamo pratiti situaciju i spremni smo da reagujemo ukoliko dođe do promjene“, rekao je Kašiković za ATV.

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Tagovi :

požar Grmljani

Popovo polje

vatra

Dejan Kašiković

Vatrogasci

lokalizovan požar

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