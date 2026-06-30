Stanje na požarištu u Popovom polju stabilno, jedan krak požara i dalje aktivan

Stanje na požarištu u Popovom polju trenutno je stabilno, potvrdio je za ATV komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, Dejan Kašiković.

Kako je naveo, tokom jutra obavljen je obilazak požarišta, a krak požara koji se širio prema Grmljanima u potpunosti je ugašen.

S druge strane, krak požara prema Bobanskim Raptima i dalje je aktivan, ali je pod stalnim nadzorom vatrogasnih ekipa kako bi se spriječilo njegovo dalje širenje.

„Jutros smo obišli požarište u Popovom polju. Stanje je trenutno stabilno. Krak požara prema Grmljanima je ugašen, dok je krak prema Bobanskim Raptima i dalje aktivan, ali je pod stalnim nadzorom kako bi se spriječilo njegovo dalje širenje. Nastavljamo pratiti situaciju i spremni smo da reagujemo ukoliko dođe do promjene“, rekao je Kašiković za ATV.