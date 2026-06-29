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Grad u Srpskoj izdvaja 700.000 KM za zapošljavanje i samozapošljavanje

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 16:55

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Foto: ATV

Iz budžeta Grada Zvornik za zapošljavanje i samozapošljavanje biće izdvojeno 700.000 KM, za šta su danas potpisani ugovori.

Ugovori su potpisani sa korisnicima podsticaja za zapošljavanje, samozapošljavanje i stručno osposobljavanje nezaposlenih lica.

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Sredstva su dodijeljena na osnovu javnih poziva koje je prethodno raspisala Gradska uprava Zvornik.

Za zapošljavanje nezaposlenih lica kod poslodavaca izdvojeno je 470.000 KM, čime će biti zaposlena 53 lica kod 32 poslodavca.

Za pokretanje sopstvenog posla odobreno je oko 140.000 KM, a podršku je dobilo 20 nezaposlenih lica koja će započeti preduzetničku djelatnost ili osnovati privredno društvo u kojem će zasnovati radni odnos sa punim radnim vremenom.

Za program stručnog osposobljavanja obezbijeđeno je oko 74.000 KM, što će omogućiti stručno osposobljavanje četiri nezaposlena lica u dvije obrazovne ustanove.

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Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornika Biljana Milić rekla je novinarima da je postupak dodjele sredstava sproveden u skladu sa opredjeljenjem grada da kontinuirano podržava otvaranje novih radnih mjesta, razvoj preduzetništva i jačanje lokalne privrede.

Ona je dodala da program podsticaja za zapošljavanje, samozapošljavanje i stručno osposobljavanje Zvornik realizuje duži period s ciljem smanjenja nezaposlenosti, podrške razvoju preduzetništva i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta.

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"Kroz ovaj vid podrške gradskog budžeta do sada je izvjestan broj poslodavca proširio proizvođačke kapacitete, a sugrađani dobili priliku za zaposlenje, sticanje radnog iskustva ili pokretanje sopstvenog posla", rekla je Milićeva, prenosi "Srna".

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Zvornik

zapošljavanje

Samozapošljavanje

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