Herojima Kneževa odata počast: Narodni zbor u znaku junaka

Autor:ATV redakcija
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Herojima Kneževa, koji su svoje živote dali za život Republike Srpske, odata je počast služenjem parastosa, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća.
U znaku 276 junaka sa područja Kneževa tako je protekao tradicionalni narodni zbor, koji se već decenijama održava.
Na spomen obilježje, izgrađeno u čast, ispod crkve u Kneževu položeni su vijenci i služen je pomen.
Po prvi put, saborci stradalih heroja odbrambeno-otadžbinskog rata nosili su litije i ikone na spomen obilježje.
“Vidovdan nije samo datum u kalendaru, to je simbol časti, vjernosti, žrtve i nepokolebljive odlučnosti da se brani ono što je najsvetije – sloboda. Kroz vijekove ovaj dan nas podsjeća da sloboda nikada nije bila poklonjena, već je uvijek skupo plaćena hrabrošću i životima najboljih među nama. Sa posebnim pijatetom danas odajemo počast poginulim i umrlim pripadnicima Vojske Republike Srpske“, rekao je Mirko Svjetlanović, predsjednik OO Boračke organizacije opštine Kneževo.
Kako poručuje Svjetlanović dalje, njihova žrtva obavezuje nas da ih se sjećamo, da čuvamo istinu o njihovom podvigu i da budućim pokoljenjima prenosimo vrijednosti za koje su živjeli i koje su branili, a njihova djela ostaće trajno utkana u istoriji našeg naroda.
„Naša je dužnost da gradimo mir, međusobno poštovanje i zajedništvo čuvajući dostojanstvo svih ljudi i njegujući kulturu sjećanja. Samo narod koji poštuje svoju prošlost može graditi svoju budućnost“, poručuje je Svjetlanović.
U organizaciji Opštinskog odbora Boračke organizacije služen je i parastos i pomen za stradale borce u Prvom svjetskom ratu.
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