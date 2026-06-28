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Herojima Kneževa odata počast: Narodni zbor u znaku junaka

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 20:37

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Кнежево служен парастос ВРС
Foto: ATV

Herojima Kneževa, koji su svoje živote dali za život Republike Srpske, odata je počast služenjem parastosa, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća.

U znaku 276 junaka sa područja Kneževa tako je protekao tradicionalni narodni zbor, koji se već decenijama održava.

Na spomen obilježje, izgrađeno u čast, ispod crkve u Kneževu položeni su vijenci i služen je pomen.

Po prvi put, saborci stradalih heroja odbrambeno-otadžbinskog rata nosili su litije i ikone na spomen obilježje.

“Vidovdan nije samo datum u kalendaru, to je simbol časti, vjernosti, žrtve i nepokolebljive odlučnosti da se brani ono što je najsvetije – sloboda. Kroz vijekove ovaj dan nas podsjeća da sloboda nikada nije bila poklonjena, već je uvijek skupo plaćena hrabrošću i životima najboljih među nama. Sa posebnim pijatetom danas odajemo počast poginulim i umrlim pripadnicima Vojske Republike Srpske“, rekao je Mirko Svjetlanović, predsjednik OO Boračke organizacije opštine Kneževo.

Кнежево служен парастос ВРС
Kneževo služen parastos VRS

Kako poručuje Svjetlanović dalje, njihova žrtva obavezuje nas da ih se sjećamo, da čuvamo istinu o njihovom podvigu i da budućim pokoljenjima prenosimo vrijednosti za koje su živjeli i koje su branili, a njihova djela ostaće trajno utkana u istoriji našeg naroda.

„Naša je dužnost da gradimo mir, međusobno poštovanje i zajedništvo čuvajući dostojanstvo svih ljudi i njegujući kulturu sjećanja. Samo narod koji poštuje svoju prošlost može graditi svoju budućnost“, poručuje je Svjetlanović.

Кнежево служен парастос ВРС
Kneževo služen parastos VRS

U organizaciji Opštinskog odbora Boračke organizacije služen je i parastos i pomen za stradale borce u Prvom svjetskom ratu.

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Tagovi :

Kneževo

Vojska Republike Srpske

Krsna slava

služen parastos

Vidovdan

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