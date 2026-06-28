Vatrogasci u Trebinju cijelu noć gasili požar: Odbranjeni objekti na području Poljica, Sedlara i Grmljana

Požarna linija na području Poljica, Sedlara i Grmljana proširila se na oko pet kilometara, a pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje cijelu noć su vodili borbu sa vatrenom stihijom.

“Zahvaljujući nadljudskim naporima pripadnika TVSJ Trebinje, koji su cijelu noć vodili neprekidnu borbu sa vatrenom stihijom, uspjeli smo da odbranimo sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima došlo je do naglog pojačanja intenziteta požara u rejonu Gornjih Grmljana, gdje su sve raspoložive snage odmah angažovane kako bi spriječile dalje širenje vatre.

Situacija je i dalje izuzetno ozbiljna i nepredvidiva.” rekao je Dejan Kašiković komandir TVSJ.

Upućuje hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da dođu i uključe se u gašenje požara.