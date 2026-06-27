I dalje aktivan požar u Sedlarima, nisu ugrožene kuće

Autor:ATV redakcija
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Požar na području sela Sedlari kod Trebinja i dalje je aktivan, ali za sada nema opasnosti za kuće, rekao je Srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
Kašiković je naveo da je vjetar tokom noći duvao u povoljnom smjeru i da trenutno nema neposredne opasnosti po kuće, ali da se situacija na požarištu može brzo promijeniti usljed promjene vjetra ili drugih vremenskih uslova.
"Zbog toga nastavljamo sa neprekidnim nadzorom i spremni smo da odmah reagujemo ukoliko se situacija pogorša", naveo je Kašiković.
Požar na području sela Sedlari izbio je prije tri dana usljed udara groma.
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