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I dalje aktivan požar u Sedlarima, nisu ugrožene kuće

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 08:39

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И даље активан пожар у Седларима, нису угрожене куће
Foto: ATV

Požar na području sela Sedlari kod Trebinja i dalje je aktivan, ali za sada nema opasnosti za kuće, rekao je Srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Kašiković je naveo da je vjetar tokom noći duvao u povoljnom smjeru i da trenutno nema neposredne opasnosti po kuće, ali da se situacija na požarištu može brzo promijeniti usljed promjene vjetra ili drugih vremenskih uslova.

"Zbog toga nastavljamo sa neprekidnim nadzorom i spremni smo da odmah reagujemo ukoliko se situacija pogorša", naveo je Kašiković.

Požar na području sela Sedlari izbio je prije tri dana usljed udara groma.

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Tagovi :

Trebinje

požar

Sedlari

Vatrogasci

vatra

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