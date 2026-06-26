"Konferencija beba" u Ribniku: Podrška porodici i porodičnim vrijednostima

U Donjoj Previji kod Ribnika večeras je održana tradicionalna "Konferencija beba", sa koje je poručeno da ova lokalna zajednica pruža najveću podršku upravo porodici i porodičnim vrijednostima.

Zamjenik načelnika opštine Daliborka Davidović rekla je Srni da je u Ribniku zabilježen pozitivan prirodni priraštaj u odnosu na prethodni period.

Davidovićeva je naglasila da se opština Ribnik najvećim dijelom bazirala na porodicu, te da je osnova od koje kreću pomoć porodiljama, ali bračnim parovima koji ne mogu da se ostvare kao roditelji prirodnim putem.

Ona je dodala da su tu i jednokratne novčane pomoći za zaposlene i nezaposlene porodilje, zatim određene vrste pomoći za djecu od vrtićkog uzrasta, do zasnivanja radnog odnosa.

Direktor Dječijeg vrtića "Srbija" Vesna Zelić Lučar rekla je Srni da je cilj organizovanja manifestacije pružanje pune podrške roditeljima, kao i promocija pravih porodičnih vrijednosti.

Lučareva je navela da u vrtiću trenutno boravi 62 djece, raspoređenih u tri

vaspitne grupe.

"Vrtić je u potpunosti opremljen i funkcionalan, ali bi u narednom periodu trebalo proširiti smještajne kapacitete da ne bismo imali liste čekanja za boravak u ustanovi", navela je Lučareva.

Prema njenim riječima, mnogo ih je obradovala donacija agregata za struju iz Kabineta predsjednika Republike Srpske, čime su riješili problem koji je nastajao prilikom nestanka struje, jer su u tim situacijama djecu morali da vraćaju kućama.

Događaj je održan u Sportskoj dvorani u Donjoj Previji kod Ribnika.

Pokrovitelj "Konferencije beba" je opština Ribnik i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, prenosi Srna.