Oglasila se zvornička policija: Postupali smo po međunarodnoj akciji

Autor:Stevan Lulić
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Policijska uprava Zvornik oglasila se nakon natpisa u pojedinim medijima da je sprečavala slavlje navijača, i odbacila ove tvrdnje.
Kako su naveli, policijski službenici su postupali po ranije zavedenoj međunarodnoj akciji.
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"U vezi sa natpisima koji su se pojavili u pojedinim medijima da su policijski službenici Policijske uprave Zvornik zastrašivali i spriječili slavlje navijača, a radi objektivnog izvještavanja javnosti, Policijska uprava Zvornik ističe da su policijski službenici postupali po ranije zavedenoj međunarodnoj akciji sa drugim policijskim agencijama na nivou BiH, te u vezi s tim preduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti", objasnili su iz PU Zvornik.
Dodali su da su navedene aktivnosti, između ostalog, podrazumijevale pojačano prisustvo policijskih službenika na putevima i drugim javnim mjestima radi zaštite lične bezbjednosti i bezbjednosti imovine građana.
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"Napominjemo da su sve aktivnosti policijski službenici preduzimali u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, profesionalno i planski", zaključuje se u saopštenju.
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