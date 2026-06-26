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Oglasila se zvornička policija: Postupali smo po međunarodnoj akciji

Autor:

Stevan Lulić
26.06.2026 14:22

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijska uprava Zvornik oglasila se nakon natpisa u pojedinim medijima da je sprečavala slavlje navijača, i odbacila ove tvrdnje.

Kako su naveli, policijski službenici su postupali po ranije zavedenoj međunarodnoj akciji.

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"U vezi sa natpisima koji su se pojavili u pojedinim medijima da su policijski službenici Policijske uprave Zvornik zastrašivali i spriječili slavlje navijača, a radi objektivnog izvještavanja javnosti, Policijska uprava Zvornik ističe da su policijski službenici postupali po ranije zavedenoj međunarodnoj akciji sa drugim policijskim agencijama na nivou BiH, te u vezi s tim preduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti", objasnili su iz PU Zvornik.

Dodali su da su navedene aktivnosti, između ostalog, podrazumijevale pojačano prisustvo policijskih službenika na putevima i drugim javnim mjestima radi zaštite lične bezbjednosti i bezbjednosti imovine građana.

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"Napominjemo da su sve aktivnosti policijski službenici preduzimali u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, profesionalno i planski", zaključuje se u saopštenju.

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Tagovi :

Policija

Zvornik

Navijači

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