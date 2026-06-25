Mačak Garo preživio požar na mostarskoj deponiji

Dok je katastrofalni požar gutao mostarsku deponiju i danima stvarao prizore koji su uznemirili javnost, jedna je priča iz sjene te krize pokazala koliko je ponekad važno samo stati i ne okrenuti glavu.

Na putu je primijećen izmučeni mačak, vidno iscrpljen i u lošem stanju. Radnica koja ga je ugledala nije nastavila dalje, nego je odlučila pomoći životinji kojoj je pomoć očigledno bila potrebna.

Tako je spašen mačak koji je dobio ime Garo.

Doktorica Adna Čajdin je poručila kako ovakvi trenuci podsjećaju na važnost ljudske reakcije i brige za one koji sami ne mogu zatražiti pomoć.

Svijet Raste broj žrtava razornih zemljotresa: Poginule najmanje 164 osobe

"Dana 23.6. veterinarska stanica zaprimila je poziv za pružanje pomoći maci koja je bila žrtva požara na deponiji u Mostaru. Požar koji se nekontrolisano širio doveo je do evakuacije zaposlenih, ali u takvim trenucima, kada su ljudski životi prioritet, često se zaboravi na one koji ne mogu sami pobjeći - životinje koje se zateknu u blizini. Jedna uposlenica obližnje firme primijetila je povrijeđenu macu na cesti ispred same deponije. Shvativši da joj je potrebna hitna pomoć, odmah je kontaktirala veterinara i zadržala je kod sebe sve do dolaska pomoći.", kaže za "Oslobođenje.ba" Adna Čajdin.

Garo je preuzet na liječenje, a Veterinarska stanica odlučila je snositi sve troškove njegovog oporavka.

Video pogledajte ovdje.