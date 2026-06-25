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Perišić za ATV: HE Višegrad - najbolji proizvođač u sistemu Elektroprivrede

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 12:05

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директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић
Foto: ATV

Hidroelektrana Višegrad najbolji je proizvođač u sistemu Elektroprivrede, potvrdio je u izjavi za ATV direktor preduzeća Hidroelektrane na Drini Nedeljko Perišić.

On je istakao da su uspjeli da ostvare i prebace sve planirane rezultate.

"Ovom godinom smo jako zadovoljni, dobra hidrologija, odlična pogonska spremnost i možemo konstatovati da je HE na Drini najveći proizvođač na današnji dan u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske. Prošle godine smo imali značajan broj padavina", rekao je Perišić za ATV.

Na pitanje da li bolja proizvodnja automatski znači i bolji finansijski rezultat za samu hidroelektranu, Perišić objašnjava da to nije slučaj i ukazuje na probleme sa kojima se suočavaju.

"U našem slučaju to, na žalost, ne mora da znači. Naravno da je dobro kada imamo značajnu proizvodnju, naravno da to pozitivno utiče i na našu energetsku stabilnost i da se ti finansijski efekti osjete u sistemu Elektroprivrede, ali isto tako važno je istaći da kada su troškovi u pitanju, obaveza za proizvedeni kilovat su iste za sve proizvođače električne energije", navodi Perišić i dodaje:

"Ali kada su u pitanju prihodi, ono na šta mi često ukazujemo jeste da svi proizvođači imaju različite cijene, različite ugovore i ne mora da znači da će veća proizvodnja električne energije značiti i bolje finansijske efekte", jasan je Perišić.

Da veća proizvodnja ne prati i finansijski efekat samog preduzeća, najbolje pokazuju konkretne brojke iz prvog kvartala:

"HE Višegrad je u prvom kvartalu napravila oko 120 gigavat-časova električne energije više nego što je planirano. Ukupno je za prvi kvartal napravljeno 400 gigavat-časova električne energije. U tržišnoj vrijednosti to iznosi oko 80 miliona KM, a Višegrad je fakturisao svega 11 miliona KM", zaključio je Perišić.

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Tagovi :

HE na Drini

Višegrad

Hidroelektrana Višegrad

Struja

Nedeljko Perišić

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