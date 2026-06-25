Mladi pjevač pokazao kako izgleda njegov život van estrade

Mladi pjevač Uroš Živković pronašao je svoj mir daleko od beogradskog asfalta, na imanju koje mu je ostalo kao d‌jedovina i koje ne planira da prodaje, iako živi u gradu.

Tamo je za sebe napravio pravi mali raj, gd‌je najčešće odlazi kada želi da se potpuno isključi od svakodnevnih obaveza i opusti u prirodi.

Iako je poznata ličnost, Uroš se ne libi seoskog načina života, pa tako uživa u vožnji traktora.

Slobodno vrijeme i praznike najradije provodi u seoskim varijantama i vikendicama, okružen prijateljima sa kojima se druži i duže od deset godina, a slika na kojoj se vidi kako vozi traktor sa šeširom na glavim bila je viralna, prenosi Grand.

Ova okupljanja uvijek prate prava domaćinska atmosfera uz obaveznu muziku, roštilj, pečenje, pa čak i pečenje rakije i ispijanje vina.

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Pored toga što uživa u jednostavnim stvarima, Živković ističe da je rano ušao u svijet muzike, ali da je uprkos tome uspio da ostane "čvrsto na zemlji".