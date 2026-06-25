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Aleksandra Prijović potpuno gola do struka

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 09:54

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Александра Пријовић потпуно гола до струка
Foto: YouTube/Screenshot

Aleksandra Prijović pozirala je u izazovnom izdanju za svoj novi album.

Aleksandra Prijović nedavno je obradovala publiku novim albumom pod nazivom "Bol i alkohol".

Na ovom projektu nalazi se devet novih pjesama, a svaka od njih dobila je i svoj video-spot.

Za vizuelni identitet albuma pjevačica je angažovala čuvenog svjetskog dizajnera Stefana Rolanda. Posebnu pažnju privukla je jedna od njegovih kreacija koju je Aleksandra podijelila sa pratiocima na mrežama.

Александра Пријовић

Scena

Šta znači Kababa - riječ iz novog hita Aleksandre Prijović

U pitanju je prilično smio i neobičan stajling. Pjevačica je pozirala u širokim crnim pantalonama, dok na gornjem dijelu tijela nema odjeću, već na leđima nosi specifičan detalj koji podsjeća na bodljikava krila, piše "Espreso".

Inače, na novom albumu se izdvojila numera neobičnog naziva - "Kababa".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Aleksandra Prijović

Kababa

Aleksandra Prijović gola

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