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Sanja Vučić otkrila da se plašila Snežane Đurišić: Sad joj mentorka

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 13:41

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Сања Вучић
Foto: Youtube/AmiG Show

Pjevačica Snežana Đurišić otkrila je da mlađa koleginica Sanja Vučić radi na novom projektu i da joj ona pomaže u tome.

"Sanja je jedno sjajno i zlatno dijete. Ona je lijepo vaspitana djevojka, vrlo je uporna, odlična je pjevačica. Ona hoće da pjeva neke narodnjake i obratila mi se. Mi ćemo to da uradimo. Bićete prijatno iznenađeni", rekla je Snežana i otkrila da se ne radi o duetu.

"Ona će to da uradi, a ja ću da joj pomognem, da joj budem neki mentor", dodala je pjevačica.

Sanja Vučić je ranije priznala da joj dugo nije bilo svejedno kada se nađe pred muzičkom zvijezdom.

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"Ja sam se uvijek plašila Snežane Đurišić, imam osjećaj kao da je ona meni mentor. Sada vježbam jednu pjesmu pokojnog Šabana i rekla mi je da to još uvijek ne valja, ali kada bude kako treba da ćemo zajedno otpjevati", rekla je Sanja ranije za Blic.

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Sanja Vučić

Snežana Đurišić

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