Sve što vam treba je internet: Evo gdje gledati prenos meča Levski - Borac

Iako je navijače banjalučkog Borca razočarala vijest da domaće TV kuće i kanali poput Arene Sport ili RTRS-a nisu uspjeli osigurati TV prava za revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Levskog u Sofiji, navijači i ljubitelji fudbala u BiH ipak imaju alternativne načine da isprate ovaj izuzetno važan meč.

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Spas za sve koji žele pratiti susret uživo biće pojedini internet linkovi, piše portal "Nezavisne".

Neke od strimova možete pronaći klikom OVDJE, OVDJE, OVDJE ili OVDJE.

Osim toga, tekstualni prenos utakmice uživo možete pratiti na portalu ATV-a.

Očekuje se da će se aktivni strimovi pojaviti na različitim sportskim platformama i društvenim mrežama neposredno pred sam početak utakmice.

Fudbaleri Borca i Levskog danas, 14. jula, od 19.30 u Sofiji igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

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U prvom duelu odigranom prije sedam dana na "Gradskom stadionu" završeno je bez pobjednika – 1:1.