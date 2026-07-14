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Neko je proživio dramu zbog miliona: Izvučeni loto brojevi u 56. kolu

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 20:12

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Izvučeni su brojevi u 56. kolu igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija glasila je 1, 4, 7, 20, 27, 29 i 30.

Ipak, glavna premija vrijedna milion i 700 hiljada maraka nije izvučena.

Pet igrača je osvojilo šestice vrijedne svaka po skoro 11.000 KM.

Loto plus

Loto plus u ovom kolu bio je vrijedan pet i po miliona maraka.

Izvučeni brojevi u ovoj igri su 5, 6, 28, 12, 11, 18 i 4.

Ni ovoj igri nije bilo glavnog dobitka, iako je jedan igrač (sasvim sigurno) proživljavao teške trenutke nakon šest izvučenih brojeva.

Njemu je za osvajanje miliona falio broj 35, ali je bubanj izbacio četvorku.

Džoker

Džoker broj u ovom kolu glasio je 460163.

Ni u ovoj igri nije izvučen glavni dobitak.

Inače, premija za džoker iznosila je 130.000 KM.

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