Veliko interesovanje za traktore "Belarus"

Posao na njivi olakšava mehanizacija, a obnavljanje postojeće olakšali su programi Vlade Republike Srpske, zato Jovići nisu razmišljali dugo kada su se odlučili za prijavu za nabavku traktora Belarus.

"To je bila prilika da odvojim određena finansijska sredstva, minimalna tako mogu da se izrazim iz razloga što sam platio samo 40% učešća, a sve ostalo je regulisala država., tako da ja mogu da kažem da sam prezadovoljan sa traktorom. Odnos cijene, kvaliteta i snage je idealan za naše potrebe, za neke male i srednje proizvođače kao i cijena održavanja tako da to je veoma bitna stavka u našoj proizvodnji jer najlakše je u neku ruku kupiti mašinu ipak kada treba da se održavaju takvi traktori mora se voditi računa o održavanju i o cijeni koštanja samog traktora", rekao je Dražen Jović, Brodac.

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Pravo na novčana sredstva podrške za nabavku traktora "Belarus" mogu da ostvare fizička lica i samostalni preduzetnici sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava zaključno sa 15.majom ove godine, a čiji nosilac gazdinstava je starosti 40 godina i mlađi

Na osnovu iskustava prethodnih korisnika koji su nabavili "Belarus" preko ovog programa, veliki je broj onih koji su već prvog dana objave konkursa popunili aplikaciju".

Nastavak je ovo politike modernizacije i ulaganja u mlade proizvođače. Ovo je drugi po redu program za nabavku traktora "Belarus". Sve ovo još jedan je pokazatelj odgovorne politike i opredjeljenja Vlade da ulaže u poljoprivrednu proizvodnju

"Nova 4 miliona, obezbijedili sredstva, sufinansiraćemo 60 % nabavku tih traktora i opet smo se opredijelili da to bude za mlade poljoprivredne proizvođače. Dakle svi oni koji su rođeni 1986.i kasnije imaju pravo da apliciraju, da konkurišu i ostvare pravo da kupe taj traktor... Samo zahtjev i profaktura ovlaštenog distributera, da se jave na javni poziv i našoj Agenciji za agrarna plaćanja, da podnesu zahtjev i da sa tim možemo da idemo u dalju realizaciju", rekao je Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Korisnici kojima su odobrena sredstva vrše avansnu uplatu sredstava kod ovlaštenog distributera u iznosu od 40 odsto od ukupne vrijednosti traktora iskazane na predračunu u roku ne dužem od 30 dana od objavljivanja rang liste. Sredstva podrške za nabavku traktora "Belarus" odobravaju se u iznosu od 60 odsto od ukupne vrijednosti traktora i isplaćuju se na račun ovlaštenog distributera.