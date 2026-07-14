Ovi znakovi će napokon uživati u životu: Slijedi period uspjeha

Poslije godina borbi, razočaranja i osjećaja da se stalno vrte u istom krugu, pojedini znakovi Zodijaka konačno ulaze u mirniji period.

Astrolozi vjeruju da druga polovina 2026. godine donosi veliki preokret za one koji su dugo prolazili kroz teške životne lekcije – od emotivnih lomova, preko finansijskih izazova, do velikih promjena koje su ih primorale da postanu jači.

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Prema riječima astrološkinje Ejmi Demur, Bikovi, Lavovi, Škorpije i Vodolije će konačno izaći iz osmogodišnjeg ciklusa slomljenog srca i bolnih procesa.

Vrijeme je da budu nagrađeni za svoju istrajnost. U drugoj polovini godine, život će biti mnogo nježniji prema njima.

Bik

Uran je u vašem znaku od 2018. godine i ova energija vam nije učinila nikakvu uslugu. Ovaj tranzit je djelovao kao „haotična ruševina u vašem ljubavnom životu, karijeri, finansijama i ličnom životu. Moguće je da ste prošli kroz bolan raskid ili toksičnu vezu ili ste možda izgubili posao i imali novčane probleme. Srećom, svemu tome dolazi sada kraj.

Do kraja 2026. godine možete očekivati da će život biti mnogo lakši. Uran u Blizancima i Jupiter u Lavu rade zajedno kako bi vam donijeli dugo očekivani uspjeh i, što je najvažnije, sreću.

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Lav

Imaš velike snove, Lave, ali posljednjih osam godina ti je bilo teško da napreduješ ka svojim ciljevima. Možda si se mijenjao između poslova ili si bio zaglavljen na poziciji koju mrziš. Prema Demur, Uran u Biku je donio „konstantne izazove i finansijski stres zbog kojih je bilo nemoguće izgraditi karijeru i budućnost koju si želio“.

Sa Uranom u novom znaku i Jupiterom u Lavu, ove borbe su sada završene. Do kraja 2026. godine, mnogo je lakše napredovati u karijeri i postići uspjeh koji želite. Bez obzira da li ciljate na unapređenje ili želite da pokrenete sopstveni posao, ovo je vrijeme da napravite smjele poteze. Univerzum vam čuva leđa, zato se bacite na posao!

Škorpija

Tvoj ljubavni život je bio borba, Škorpije. Tražili ste srodnu dušu, ali su vas sačekale toksične veze i slomljeno srce. Sve to je iscrpilo tvoju energiju i uništilo tvoj duševnih mir, ali to poglavlje se završava.

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Sa Jupiterom sada u Lavu, imaš više sreće u ljubavi nego ikad prije. Sada imaš priliku da upoznaš ljubav svog života i da imaš zaista zdravu vezu. Vidiš crvene zastavice kakve jesu i izbjegavaš ih po svaku cijenu. Do kraja 2026. godine, tvojim romantičnim životom je mnogo lakše upravljati.

Vodolija

Za Vodolije posljednjih osam godina su bile definisane lažima i izdajom. Ljudi kojima su vjerovali, zabili su im nož u leđa,ostavljajući ih slomljenog srca i teško razočaranog/u.

Srećom, svim ovim toksičnim vezama sada se bliži kraj. Tvoj društveni krug dobija značajno unapređenje, i to je odavno trebalo da se desi, prenosi Glossy.

Možda ste se suočili sa nepoštenjem, prevarom, narušenim povjerenjem ili vezama koje su te stalno tjerale da preispitujete svoju vrijednost. Ali sa Jupiterom u Lavu, iskreni, posvećeni ljudi sada zamjenjuju godine emocionalnog haosa i izdaja.

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Do kraja 2026. godine, život je mnogo lakši jer si okružen/okružena ljudima koji te istinski vole i podržavaju. To zaista čini svu razliku.

(Stil)