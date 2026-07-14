Stiže u Srpsku u narednim satima: Oglasili se meteorolozi

Autor:ATV redakcija
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Nevrijeme iz komšiluka stiže i u Srpsku. Tako tvrde meteorolozi koji su naveli da bi manje nepogode mogle pogoditi pojedine dijelove u narednim satima.
U dijelovima Posavine, na potezu od Gradiške do Broda dolazi do jačeg razvoja oblačnosti uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, prolazno pojačan vjetar, objavio je "BHMeteo.ba".
"U narednim satima nestabilno vrijeme na sjeveru, sjeveroistoku, djelimično centralnim krajevima Bosne uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom", navode meteorolozi.
S obzirom na to da se ulazi u noć, dodaju, šanse za neko jako nevrijeme su male.
"Narednih dana postepeno sve toplije uz vrućine, ali atmosfera neće biti u potpunosti stabilna", prognozirali su meteorolozi.
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