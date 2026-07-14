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Ovo su najljepše evropske plaže: Zlatne litice i spektakularni zalasci sunca

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ATV redakcija
14.07.2026 22:43

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Плажа
Foto: pexels/urtimud.89

Plaže u Evropi i ove sezone mogu parirati najpoznatinijim svjetskim destinacijama.

Organizacija „European Best Destinations“ objavila je listu deset najbolje ocijenjenih evropskih plaža, a u izboru su se gledali kvalitet vode, očuvanost prirode, autentičnost mjesta i ponuda za posjetioce.

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Na desetom mjestu našla se plaža Paleokastrica na Krfu, poznata po kristalno čistom moru, zelenilu i odličnim uslovima za ronjenje.

Deveto mjesto zauzela je Kaputaš u Turskoj, mala uvala okružena liticama, sa zlatnim pijeskom i tirkiznim morem koja privlači brojne turiste.

Među najljepšima su se našle i grčka Rovinija, norveška Kvalvika, španska Kala Meskida i italijanska Bogljasko, koje oduševljavaju netaknutom prirodom i mirnom atmosferom.

Četvrto mjesto pripalo je čuvenoj plaži Elafonisi na Kritu, prepoznatljivoj po ružičastom pijesku i plitkoj vodi neobične tirkizne boje.

Treća na listi je Fteri na Kefaloniji, skrivena grčka plaža sa bijelim oblicima, strmim stijenama i izuzetno čistim morem.

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Drugo mjesto zauzela je Vutumi Bič na ostrvu Antipaksos, gdje se spajaju zeleni brežuljci, bijeli oblutci i prozirno more.

Titulu najljepše evropske plaže za 2026. godinu ponijela je Monte Klerigo u Portugalu, poznata po zlatnim liticama, širokim pejzažima i spektakularnim zalascima sunca.

Ova lista pokazuje da Evropa krije brojne skrivene bisere, od mirnih uvala do dramatičnih obala, koje svakog ljeta privlače putnike iz cijelog svijeta.

(Glas Srpske)

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Plaža

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