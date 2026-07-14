Ove namirnice treba jesti za večeru kako bi se organizam regenerisao

Ono što stavljate u tanjir može da ubrza ili uspori ovu magiju regeneracije. Kombinacija proteina, kvalitetnih ugljenih hidrata, zdravih masti i esencijalnih mikro-nutrijenata može vaše tijelo pretvoriti u mini spa centar za ćelije.

Proteini + ugljeni hidrati + zdrave masti

Stručnjak za naturopatiju ističe: „Proces zacjeljivanja zahtjeva energiju i proteine – osnovu za obnavljanje ćelija i sintezu kolagena.“ Šta to znači u praksi? Fokusirajte se na visokokvalitetne izvore proteina: masne ribe poput sardina i skuše, jaja, mahunarke i kvalitetno meso u manjim porcijama.

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Ali, proteini sami nisu dovoljni. Ugljeni hidrati su ključni za efikasnu regeneraciju, jer tijelo koristi energiju da gradi nova tkiva. Birajte nutritivno bogate izvore: krompir, batat, integralni pirinač ili pastrnjak – oni pomažu tijelu da „pokrene motor“ obnove, prenosi Ženski magazin.

I naravno, tu su zdrave masti, prave zvijezde noćnog menija. Esencijalna masna kiselina neophodna je za smanjenje upale, jačanje imunog sistema i regeneraciju tkiva. Pronaći ćete je u masnim ribama, hladno ceđenim uljima (lan, kanola) i raznim sjemenkama.

Mikronutrijenti koji čine razliku

Ako želimo da podignemo igru na viši nivo, važno je uključiti i ciljane vitamine i minerale:

Vitamini A i C – jačaju sintezu kolagena; A se nalazi u šargarepi i slatkom krompiru.

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Cink – bitan za zacijeljivanje, nalazi se u sjemenkama bundeve, susamu, mahunarkama, jajima, integralnom hlebu i orašastim plodovima.

Selen – moćan antioksidans i podrška regeneraciji, u izobilju u morskim plodovima, ribi, mesu i brazilski orasima.

Kada sve ove namirnice uvrstite u večernji obrok, on postaje pravi strateški saveznik vašeg tijela. Ne radi se samo o sitnom grickanju pred spavanje, već o pažljivo skrojenom tanjiru koji stimuliše regeneraciju i pomaže koži, mišićima i organima da se obnove dok vi spavate.

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Veče više nije samo vrijeme za relaksaciju – to je prilika da hranom podržite sopstvenu unutrašnju magiju i probudite se sa svježom, sjajnom i regenerisanom kožom.