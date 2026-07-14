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Ceca bijesna: Ko će da mi plati štetu?

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 21:08

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Цеца Ражнатовић
Foto: Youtube/ screenshot

Svetlana Ceca Ražnatović vratila se sa odmora u Španiji, a kako je došla u Beograd zatekla je haos u svojoj kući. Ona je podijelila snimak iz vile na Dedinju i pokazala da joj je dvorište poplavljeno.

Ceca je rekla da već 10 dana ima problema sa vodom koja joj je napravila veliku materijalnu štetu.

"Vodurina curi već preko 10 dana, pravi mi štetu. Sve mi je iskopano, imam bazen. Neka dođe vodovod da sanira ovo, ko će da mi plati štetu", bijesno je rekla Ceca.

Bila na večeri sa italijanskim zavodnikom

Najveća balkanska zvezda, Svetlana Ceca Ražnatović, bila je nedavno na večeri sa planetarno popularnim glumcem Simeonom Suzinom. Za ovu priliku Ceca je nosila široke farmerke, belu majicu sa detaljima čipke.

Stranica na Instagramu koja prati Cecine stajlinge i cene komada koje nosi je otkrila koliko je tog dana Ceca ponijela na sebi.

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Naime, majica koju je ponela košta 150 evra, farmerke 1.200 evra i torbica 15.000 evra što je ukupno 16.350 evra, prenosi Blic.

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Svetlana Ceca Ražnatović

Pjevačica

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