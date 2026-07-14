Goražde otkazalo koncert Bijelog dugmeta

Organizacioni odbor 29. Internacionalnog festivala prijateljstva Goražde saopštio je da se, zbog novonastalih okolnosti, neće održati ranije najavljeni muzički programi zakazani za 1. i 7. avgust.

Prvog avgusta publika je trebalo da uživa u nastupima Nikoline Kovač, Jelene Kostov, Saše Kapora i Darka Filipovića, dok je za završno festivalsko veče, 7. avgusta, bio planiran koncert grupe Bijelo dugme.

Kako su naveli organizatori, budžet Grada Goražda i Festivala prijateljstva nije oštećen, a svi razgovori s predstavnicima izvođača vođeni su u profesionalnoj atmosferi.

"Nakon razgovora i dogovora s predstavnicima izvođača donesena je odluka da se navedeni nastupi neće održati u okviru ovogodišnjeg izdanja Festivala prijateljstva", saopštio je Organizacioni odbor, prenosi Avaz.

Festival se nastavlja prema planu

Dodali su da se Festival prijateljstva nastavlja prema planiranom programu te da posjetioce očekuju brojni koncerti, kulturni sadržaji, programi za d‌jecu i drugi događaji.

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Iako u zvaničnom saopštenju nije naveden konkretan razlog izmjena programa, odluka dolazi nakon burnih reakcija u javnosti u BiH zbog nastupa pojedinih izvođača 11. jula.

Reakcije zbog nastupa 11. jula

Među njima je i Alen Islamović, jedan od pjevača grupe Bijelo dugme, koji je 11. jula nastupio na manifestaciji "Veseli spust na Ibru" u Kraljevu u Srbiji, dok je Goran Bregović istog dana sa svojim Orkestrom za svadbe i sahrane održao koncert u Pordenoneu u Italiji.

Organizatori su poručili da će javnost blagovremeno obavijestiti o eventualnim novim izmjenama festivalskog programa i izvođačima koji će nastupiti umjesto otkazanih koncerata.