Logo

Crni oblaci se nadvili nad Banjaluku - FOTO, VIDEO

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 12:57

Komentari:

0
Тамни облаци над Бањалуком
Foto: ATV

Tamni oblaci prekrili su u subotu poslijepodne najveći grad Republike Srpske Banjaluku, nagovještavajući promjenu vremena, koju su meteorolozi i najavili.

Osim crnih oblaka, u Banjaluci je počeo da duva i jači vjetar.

Tamni oblaci nad Banjalukom

Meteorolozi su najavili promjenu vremena, ali su istakli da će ona biti kratkog daha.

U pojedine dijelove Republike Srpske nevrijeme, praćeno ledom, je već stiglo.

Tako je kod Kozarske Dubice padao led veličine Jajeta. O tome detaljnije pročitajte na linku u nastavku.

Лед код Козарске Дубице

Društvo

Led veličine jajeta: Stiglo nevrijeme u dijelove Srpske

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

oblaci

Banjaluka

nevrijeme

vjetar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Запрашивање комараца је мјера дезинсекције која се користи за смањење броја ових инсеката и спријечавање ширења болести.

Banja Luka

Poznato kada će biti obavljeno zaprašivanje komaraca u Banjaluci

7 h

0
Радови код Приједорске петље

Banja Luka

Poznato kada se nastavljaju radovi kod Prijedorske petlje

18 h

0
Вода цури из шахта у Бањалуци

Banja Luka

Poruka nadležnima u Banjaluci: Riješite to već jednom

1 d

0
Пчелари, опрез: Креће запрашивање комараца у Бањалуци

Banja Luka

Pčelari, oprez: Kreće zaprašivanje komaraca u Banjaluci

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima