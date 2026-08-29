Crni oblaci se nadvili nad Banjaluku - FOTO, VIDEO

Tamni oblaci prekrili su u subotu poslijepodne najveći grad Republike Srpske Banjaluku, nagovještavajući promjenu vremena, koju su meteorolozi i najavili.

Osim crnih oblaka, u Banjaluci je počeo da duva i jači vjetar.

Tamni oblaci nad Banjalukom

Meteorolozi su najavili promjenu vremena, ali su istakli da će ona biti kratkog daha.

U pojedine dijelove Republike Srpske nevrijeme, praćeno ledom, je već stiglo.

Tako je kod Kozarske Dubice padao led veličine Jajeta. O tome detaljnije pročitajte na linku u nastavku.