Crni oblaci se nadvili nad Banjaluku - FOTO, VIDEO

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tamni oblaci prekrili su u subotu poslijepodne najveći grad Republike Srpske Banjaluku, nagovještavajući promjenu vremena, koju su meteorolozi i najavili.
Osim crnih oblaka, u Banjaluci je počeo da duva i jači vjetar.
Meteorolozi su najavili promjenu vremena, ali su istakli da će ona biti kratkog daha.
U pojedine dijelove Republike Srpske nevrijeme, praćeno ledom, je već stiglo.
Tako je kod Kozarske Dubice padao led veličine Jajeta. O tome detaljnije pročitajte na linku u nastavku.
Društvo
Led veličine jajeta: Stiglo nevrijeme u dijelove Srpske
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
7 h0
Banja Luka
18 h0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Trenutno na programu