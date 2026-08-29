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Helikopter MUP-a Srpske učestvovaće u gašenju požara na Trebeviću

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 13:32

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Хеликоптер Управе за ваздухопловство МУП-а Српске стигао на Требевић да помогне у гашењу пожара.
Foto: gss-istocnistarigrad/Instagram

Požar u rejonu vrha Trebevića i dalje je aktivan, a u pomoć vatrogascima stigli su i pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sa jednim helikopterom.

"Trenutno su u toku pripremne radnje i organizacija transporta vode, nakon čega se očekuje početak djelovanja helikoptera na požarištu" , navode iz GSS Istočni Stari Grad.

Ekipe koje su na terenu nastavljaju sa aktivnostima, a stanje na požarištu se kontinuirano prati.

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Iz GSS Istočni Stari Grad su apelovali na građane i posjetioce Trebevića da izbjegavaju ugroženo područje i omoguće nesmetan rad svih službi angažovanih na terenu.

Podsjetimo; tokom noći je požar na Trebeviću poprimio ozbiljne razmjere, a jedan radnik koji je radio na održavanju tornja je evakuisan.

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Tagovi :

Trebević

požar

Istočno Sarajevo

GSS Istočni Stari Grad

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