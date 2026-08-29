Helikopter MUP-a Srpske učestvovaće u gašenju požara na Trebeviću

Autor:ATV redakcija
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Požar u rejonu vrha Trebevića i dalje je aktivan, a u pomoć vatrogascima stigli su i pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sa jednim helikopterom.
"Trenutno su u toku pripremne radnje i organizacija transporta vode, nakon čega se očekuje početak djelovanja helikoptera na požarištu" , navode iz GSS Istočni Stari Grad.
Ekipe koje su na terenu nastavljaju sa aktivnostima, a stanje na požarištu se kontinuirano prati.
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Iz GSS Istočni Stari Grad su apelovali na građane i posjetioce Trebevića da izbjegavaju ugroženo područje i omoguće nesmetan rad svih službi angažovanih na terenu.
Podsjetimo; tokom noći je požar na Trebeviću poprimio ozbiljne razmjere, a jedan radnik koji je radio na održavanju tornja je evakuisan.
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