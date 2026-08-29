Situacija na požarištima u Trebinju stabilna

Nakon jučerašnje izuzetno teške situacije na požarištima u Trebinju, danas se može reći da je situacija mirna.

Potvrdila je za ATV Marija Ninković, portparol Štaba za vanredne situacije Grada Trebinje.

"Zahvaljujući brzom angažmanu svih nadležnih službi juče je spriječeno da vatra ugrozi ljudstvo i ljudsku imovinu. Zahvaljujući svim nadležnim službama koje su cijelu noć bile na terenu, danas je situacija pod kontrolom. I danas je tu Helikopterski servis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Juče su ključno djelovanje odradili Er-traktori iz Mostara i Helikopterski servis Oružanih snaga Bosne i Hercegovine", rekla je ona.

Ponovila je da je situacija stabilna, te da je i požar na deponiji Obodina pod kontrolom.

"Vatra, može se reći, tinja, ali je situacija pod kontrolom i nadležne ekipe rade na tome da se to što prije stabilizuje", kaže ona.

Dodala je da je trenutno aktivan požar u reonu sela Konjsko, ali da nije alarmantna situacija.

Istakla je da su u pomoć priskočile brojne ekipe iz drugih gradova.

"Došle su vatrogasne ekipe iz Neuma, Čapljine, iz Bileće, tu je ekipa iz Vornika, Istočnog Sarajeva... Tako da, zaista velika pomoć i veliki odziv kolega iz susjednih opština i gradova Republike Srpske", zaključila je ona.