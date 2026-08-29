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Dobojski vatrogasci gasili dva požara

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 08:27

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Dobojski vatrogasci u protekla 24 časa imali su dvije intervencije na gašenju požara.

Vatrogasci su gasili požar na automobilu u Ulici Nikole Pašića, kao i u naselju Stanić Rijeka, gdje je gorjelo nisko rastinje, saopšteno je iz dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.

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Iz Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj apeluju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da ih u slučaju izbijanja požara odmah o tome obavijeste.

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Tagovi :

požar

Doboj

Vatrogasci

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