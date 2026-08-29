Dobojski vatrogasci gasili dva požara

Vatrogasci su gasili požar na automobilu u Ulici Nikole Pašića, kao i u naselju Stanić Rijeka, gdje je gorjelo nisko rastinje, saopšteno je iz dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.

Društvo Poražavajući podatak: Skoro 2.000 učenika u Srpskoj na popravnom

Iz Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj apeluju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da ih u slučaju izbijanja požara odmah o tome obavijeste.