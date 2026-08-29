Dobojski vatrogasci gasili dva požara

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dobojski vatrogasci u protekla 24 časa imali su dvije intervencije na gašenju požara.
Vatrogasci su gasili požar na automobilu u Ulici Nikole Pašića, kao i u naselju Stanić Rijeka, gdje je gorjelo nisko rastinje, saopšteno je iz dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.
Društvo
Poražavajući podatak: Skoro 2.000 učenika u Srpskoj na popravnom
Iz Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj apeluju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da ih u slučaju izbijanja požara odmah o tome obavijeste.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
7 h0
Gradovi i opštine
16 h0
Gradovi i opštine
17 h0
Gradovi i opštine
18 h1
Najnovije
Najčitanije
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Trenutno na programu