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„Obradović Željko“ odjekivalo Arenom: Navijači Partizana pozdravili povratak legende

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13.10.2026 21:47

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Кошаркаши Партизана дочекали су Панатинаикос у мечу петог кола Евролиге, а посебан дочек у „Београдској арени“ добио је Жељко Обрадовић, у првом сусрету против црно-бијелих након одласка из клуба у новембру прошле године.
Foto: X/EuroLeague/printscreen

Košarkaši Partizana dočekali su Panatinaikos u meču petog kola Evrolige, a poseban doček u „Beogradskoj areni“ dobio je Željko Obradović, u prvom susretu protiv crno-bijelih nakon odlaska iz kluba u novembru prošle godine.

Partizan protiv Panatinaikosa igra meč petog kola Evrolige, ali ovaj susret ima poseban sentiment.

Željko Obradović je sa „zelenima“ stigao u Beograd, gdje po 15. put u karijeri vodi neki tim protiv Partizana.

Prije same utakmice, koja je počela u 20.30 časova, na video-bimu u „Beogradskoj areni“ prikazan je i snimak posvećen Obradoviću, kojeg su navijači Partizana pri ulasku u dvoranu pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Nije izostalo ni skandiranje „Obradović Željko“, u čast čovjeka koji je 1992. godine predvodio crno-bijele do titule prvaka Evrope.

Obradović se prije četiri godine vratio u Partizan, započevši svoj drugi mandat na klupi crno-bijelih, ali je u novembru prošle godine došlo do prekida saradnje.

Od tada je bio bez angažmana, da bi ovog ljeta ponovo preuzeo Panatinaikos, klub sa kojim je osvajao titule prvaka Evrope 2000, 2002, 2007, 2009. i 2011. godine.

(RTS)

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