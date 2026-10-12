Jokić birao najbolje ikada – Lebron "ni u priči"

Nikola Jokić otkrio je koja četiri igrača smatra najvećima u istoriji NBA lige, a među legendama se našao i jedan košarkaš iz njegove generacije – Stef Kari.

Trostruki MVP NBA lige i šampion sa Denverom 2023. godine dobio je zadatak da sastavi svoju košarkašku "Maunt Rašmor" četvorku.

Izbor srpskog centra pao je na Bila Rasela, Majkla Džordana, Vilta Čemberlena i Stefa Karija.

"Vjerovatno Bil Rasel zbog svih titula. Majkl Džordan zato što je promijenio igru. Vjerovatno Vilt Čemberlen zbog svih brojki i nevjerovatnih statistika", rekao je Jokić za "SPORTbible".

Četvrto mjesto sačuvao je za igrača protiv kog je i sam godinama igrao.

"I staviću Stefa Karija jer je promijenio igru, a pripada i mojoj generaciji. Igrao sam protiv njega i on je na neki način promijenio košarku. To su moja četvorica."

Kari je tako jedini aktivni igrač kog je Jokić uvrstio među četvoricu najvećih svih vremena.

Jokić je potom upitan i ko mu je tokom NBA karijere zadavao najviše problema, ali nije želio da izdvoji samo jednog rivala.

"Mislim da je liga toliko talentovana i toliko dobra da ima mnogo takvih igrača."

Ipak, naveo je nekoliko imena.

"Ako pričamo o mojoj generaciji, tu su Embid, Tauns, Entoni Dejvis, praktično sva velika imena, a sada i Viktor. Liga je trenutno zaista nevjerovatno talentovana."