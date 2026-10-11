Penjaroja pred duel Partizana sa Bečom: Od tima traži samo jedno

Trener Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da će njegova ekipa morati da pruži veoma dobru partiju kako bi došla do pobjede nad Bečom u predstojećoj utakmici ABA lige.

„Očekuje nas druga utakmica u ABA ligi, prije vrlo važnog duplog kola u Evroligi sljedeće nedjelje. Što se tiče ekipe Beča, oni su dobro igrali prethodne dvije utakmice. Bili su dobri u prvom meču ABA lige protiv Kluža, kao i u duelu evropskog takmičenja gdje su izgubili sa samo jednim poenom razlike od Nansija u Francuskoj. Radi se o kvalitetnoj ekipi sa mnogo stranih igrača i mi ćemo morati da odigramo veoma dobro“, naveo je Penjaroja, a prenio sajt kluba.

Košarkaši Partizana će u nedjelju od 20 časova, u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“, dočekati Beč u utakmici trećeg kola grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Pošto su svi mečevi prvog kola ABA lige bili odloženi zbog zahtjeva sudija za većim primanjima, oba kluba su odigrala samo po jednu utakmicu u tom regionalnom takmičenju ove sezone — Partizan je savladao Megu 83:59, dok je Beč izgubio od Kluža 84:95.

Nakon Reala slijedi novi ispit

Crno-bijeli su nakon utakmice sa Megom odigrali meč četvrtog kola Evrolige, u kom su izgubili od Real Madrida 76:86 i tako pretrpjeli svoj prvi poraz u tom takmičenju ove sezone, dok je Beč u utakmici FIBA Evrokupa izgubio od Nansija 65:66.

Košarkaš Partizana Arijan Lakić poručio je da on i njegovi saigrači ne smiju da potcijene ekipu Beča, kao i da od svog tima želi da u predstojećem duelu pokaže maksimalnu koncentraciju i zajedništvo.

„Potrebno je da se odmorimo i fokusiramo za ovu utakmicu u nedjelju i da shvatimo Beč ozbiljno. Poslije ovako teškog gostovanja protiv Reala u Evroligi, ne treba da padamo i moramo ostati fokusirani, jer oni lako mogu da iskoriste sve naše greške, a to ne smijemo da dozvolimo. Moramo da se držimo zajedno kao i uvijek što radimo“, kazao je Lakić.

Lakić je naveo i da će podrška navijača Partizana mnogo značiti njegovoj ekipi, posebno zbog toga što pristalice crno-bijelih nisu mogle da prisustvuju meču protiv Mege zbog kazne koju je ABA liga odredila Partizanu još prošle sezone.

Utakmici između Partizana i Beča će, zbog manjeg kapaciteta hale „Aleksandar Nikolić“ u odnosu na Beogradsku arenu, moći da prisustvuju samo vlasinici sezonskih karata, prenosi Politika,