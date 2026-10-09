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Lebron "pocijepao" odbranu na debiju u Filadelfiji: Svi gledali u njega, a onda uslijedila magija

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09.10.2026 13:37

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Леброн "поцијепао" одбрану на дебију у Филаделфији: Сви гледали у њега, а онда услиједила магија
Foto: Tanjug/AP/Chris Szagola

Američki košarkaš Lebron Džejms odigrao je u noći između četvrtka i petka svoju prvu utakmicu u dresu Filadelfije, pripremni meč protiv Bruklina.

Džejms, koji se ovog ljeta pridružio Filadelfiji za svoju 24. NBA sezonu, upisao je deset poena, pet asistencija i četiri skoka u prvom poluvremenu, pomogavši svom novom timu da povede sa 58:56.

Lebron je imao jedno fantastično dodavanje kada je gotovo bez gledanja dobacio loptu kroz čitavu odbranu do Valdeza Dreksela Edžkomba za lagano zakucavanje.

Ovaj 41-godišnji košarkaš uputio je samo jedan šut iz igre za 18 minuta, ali je nad njim faul napravljen četiri puta i pogodio je svih osam slobodnih bacanja.

U nastavku nije ulazio u igru, a Bruklin je na kraju slavio sa 114:108.

"Nosio sam novi dres, ali košarka je košarka i sve se rješava na terenu. Bilo mi je drago što sam mogao da provedem vrijeme u igri sa momcima sa Kojima sam trenirao posljednje dvije nedjelje, nedjelju i po", rekao je Džejms.

Filadelfiju očekuju još dvije predsezonske utakmice, obje protiv Bostona.

Siksersi prvu utakmicu u sezoni igraju 21. oktobra protiv šampiona NBA lige, Njujork Niksa.

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Tagovi :

Lebron Džejms

Filadelfija Seventisiksers

košarka

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