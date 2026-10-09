Lebron "pocijepao" odbranu na debiju u Filadelfiji: Svi gledali u njega, a onda uslijedila magija

Autor:ATV redakcija
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Američki košarkaš Lebron Džejms odigrao je u noći između četvrtka i petka svoju prvu utakmicu u dresu Filadelfije, pripremni meč protiv Bruklina.
Džejms, koji se ovog ljeta pridružio Filadelfiji za svoju 24. NBA sezonu, upisao je deset poena, pet asistencija i četiri skoka u prvom poluvremenu, pomogavši svom novom timu da povede sa 58:56.
Lebron je imao jedno fantastično dodavanje kada je gotovo bez gledanja dobacio loptu kroz čitavu odbranu do Valdeza Dreksela Edžkomba za lagano zakucavanje.
LeBron did a little bit of everything in his @sixers preseason debut!
👑 10 PTS
👑 4 REB
👑 5 AST
👑 18 MIN https://t.co/e9VSL0JNON— NBA (@NBA) October 9, 2026
Ovaj 41-godišnji košarkaš uputio je samo jedan šut iz igre za 18 minuta, ali je nad njim faul napravljen četiri puta i pogodio je svih osam slobodnih bacanja.
U nastavku nije ulazio u igru, a Bruklin je na kraju slavio sa 114:108.
"Nosio sam novi dres, ali košarka je košarka i sve se rješava na terenu. Bilo mi je drago što sam mogao da provedem vrijeme u igri sa momcima sa Kojima sam trenirao posljednje dvije nedjelje, nedjelju i po", rekao je Džejms.
Filadelfiju očekuju još dvije predsezonske utakmice, obje protiv Bostona.
Siksersi prvu utakmicu u sezoni igraju 21. oktobra protiv šampiona NBA lige, Njujork Niksa.
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