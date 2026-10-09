Lebron "pocijepao" odbranu na debiju u Filadelfiji: Svi gledali u njega, a onda uslijedila magija

Američki košarkaš Lebron Džejms odigrao je u noći između četvrtka i petka svoju prvu utakmicu u dresu Filadelfije, pripremni meč protiv Bruklina.

Džejms, koji se ovog ljeta pridružio Filadelfiji za svoju 24. NBA sezonu, upisao je deset poena, pet asistencija i četiri skoka u prvom poluvremenu, pomogavši svom novom timu da povede sa 58:56.

Lebron je imao jedno fantastično dodavanje kada je gotovo bez gledanja dobacio loptu kroz čitavu odbranu do Valdeza Dreksela Edžkomba za lagano zakucavanje.

LeBron did a little bit of everything in his @sixers preseason debut! 👑 10 PTS 👑 4 REB 👑 5 AST 👑 18 MIN https://t.co/e9VSL0JNON — NBA (@NBA) October 9, 2026

Ovaj 41-godišnji košarkaš uputio je samo jedan šut iz igre za 18 minuta, ali je nad njim faul napravljen četiri puta i pogodio je svih osam slobodnih bacanja.

U nastavku nije ulazio u igru, a Bruklin je na kraju slavio sa 114:108.

"Nosio sam novi dres, ali košarka je košarka i sve se rješava na terenu. Bilo mi je drago što sam mogao da provedem vrijeme u igri sa momcima sa Kojima sam trenirao posljednje dvije nedjelje, nedjelju i po", rekao je Džejms.

Filadelfiju očekuju još dvije predsezonske utakmice, obje protiv Bostona.

Siksersi prvu utakmicu u sezoni igraju 21. oktobra protiv šampiona NBA lige, Njujork Niksa.