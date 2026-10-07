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Ugasio se Monako!

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07.10.2026 13:40

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Кошаркаши Монака на терену играју против кошаркаша Барселоне
Foto: Printscreen/Youtube/EUROLEAGUE BASKETBALL

AS Monako Basket saopštio je da više nije u stanju da izmiruje finansijske obaveze i da će zbog toga obustaviti svoje poslovanje.

Klub je potvrdio da se nalazi u stanju prestanka plaćanja, uz nadu da će u budućnosti uspjeti da se restrukturira i ponovo pokrene projekat.

"Uprkos svim uloženim naporima, AS Monako Basket našao se u stanju prestanka plaćanja", navodi se u saopštenju kluba namijenjenom navijačima.

Monako nije precizirao kada bi eventualno mogao da se vrati, ali je poručio da se nada da će "Roka tim" jednog dana ponovo zaigrati u svojoj dvorani "Gaston Medesan".

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Ovim se, makar za sada, završava projekat koji je tokom prethodnih 12 godina ostvario velike rezultate u Francuskoj i evropskoj košarci.

Monako je u tom periodu osvojio tri titule prvaka Francuske, četiri Leaders kupa, dva Kupa Francuske i jedan Superkup.

Najveći evropski uspeh stigao je 2021. godine, kada je osvojio Evrokup i tako Kneževini donio prvu evropsku titulu u jednom ekipnom sportu.

Poslije toga Monako je dva puta stigao i do Fajnal-fora Evrolige, a jednom je igrao i finale elitnog evropskog takmičenja – prije samo godinu i po dana.

Klub je u oproštajnoj poruci istakao da najvećim uspehom smatra zajednicu koja je izgrađena oko ekipe, zahvalivši navijačima na podršci i poručivši da naslijeđe Monaka neće nestati.

Budućnost muške košarke u Kneževini sada prelazi u ruke ASM udruženja, njegovih čelnika, trenera, mlađih kategorija i prvog tima koji se takmiči u francuskoj Nationale 3 ligi.

Monako je ovu tranziciju opisao kao "predaju baklje", uz nadu da će se crveno-bele boje jednog dana ponovo vratiti na najviši nivo evropske košarke.

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KK Monako

košarka

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