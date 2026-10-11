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Makron doživio debakl: Francuski predsjednik na dnu popularnosti

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11.10.2026 09:41

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Макрон доживио дебакл: Француски предсједник на дну популарности
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Popularnost francuskog predsjednika Emanuela Makrona pala je na najniži nivo od kada je stupio na dužnost 2017. godine, pokazuju rezultati ankete agencije „Ipsos“ i instituta BVA-CESI.

Prema anketi sprovedenoj onlajn od 7. do 8. septembra, samo 15 odsto ispitanika ima pozitivno mišljenje o Makronu, što je za jedan procentni poen manje nego mjesec ranije, kada je zabilježio dotadašnji najniži nivo podrške od 16 odsto, prenosi „La Tribin Dimanš“.

Makron sada uživa podršku samo 53 odsto centrističkih birača, dok 47 odsto njih ima negativan stav o francuskom predsjedniku.

Anketa je sprovedena na reprezentativnom uzorku od 1.000 punoljetnih osoba.

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Francuska

Emanuel Makron

popularnost

anketa

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